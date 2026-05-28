La cooperación extremeña que cambia vidas en América Latina está en la provincia de Cáceres

La cooperación internacional impulsada desde los pequeños municipios extremeños reivindicó una vez más su papel este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, donde el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) celebró su Asamblea General Ordinaria con la aprobación de la memoria de gestión de 2025 y el nuevo plan de trabajo para este año.

La sesión estuvo presidida por el presidente de la Diputación de Cáceres y máximo responsable de Felcode, Miguel Ángel Morales, quien defendió la necesidad de mantener y reforzar la cooperación internacional en un contexto marcado por las crecientes dudas hacia este tipo de políticas.

Morales subrayó además el papel que siguen desempeñando ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones extremeñas dentro de uno de los principales instrumentos de cooperación descentralizada de la región, agradeciendo especialmente la implicación de los pequeños municipios en el sostenimiento de la entidad.

La cooperación como herramienta de igualdad

Durante su intervención, el presidente de Felcode insistió en que la solidaridad y la cooperación atraviesan actualmente un momento especialmente delicado a nivel internacional, motivo por el que consideró todavía más importante el trabajo desarrollado desde el municipalismo extremeño.

Asamblea General Ordinaria de Felcode en Santa Cruz de la Sierra. / Cedida a El Periódico Extremadura

Morales defendió que compartir conocimientos, experiencias y recursos entre territorios continúa siendo "una herramienta útil para construir sociedades más igualitarias y reforzar oportunidades de desarrollo" en distintos puntos de América Latina.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Belén Corredera, anfitriona del encuentro, trasladó también el respaldo del municipio al trabajo desarrollado por Felcode y destacó la importancia de mantener viva la cooperación internacional desde el ámbito local como fórmula para construir territorios más sostenibles y comprometidos socialmente.

Proyectos en América Latina

La Asamblea repasó buena parte de las actuaciones desarrolladas durante 2025, un ejercicio marcado por proyectos relacionados con cooperación técnica, fortalecimiento institucional, turismo sostenible, desarrollo económico local y gestión de residuos.

Las actuaciones impulsadas por Felcode alcanzaron distintos países latinoamericanos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, El Salvador y Honduras, consolidando además programas ya históricos dentro de la entidad.

Asamblea General Ordinaria de Felcode en Santa Cruz de la Sierra. / Cedida a El Periódico Extremadura

Uno de los proyectos más destacados volvió a ser el Programa Voluntarios Expertos, considerado una de las iniciativas más reconocidas del fondo por su capacidad para facilitar intercambio de conocimientos técnicos entre Extremadura y distintos territorios latinoamericanos.

Durante la reunión, Morales destacó especialmente la capacidad de Felcode para obtener resultados concretos pese a trabajar con recursos limitados, poniendo en valor el efecto multiplicador de la cooperación técnica impulsada desde los gobiernos locales.

Cambios en la Junta Directiva

Además, se aprobó la renovación de la Tesorería de la Junta Directiva de Felcode, responsabilidad que pasará a asumir Juan María Delfa, alcalde de Puebla de la Calzada y vicepresidente de la Diputación de Badajoz.

Delfa expresó durante el encuentro su satisfacción por incorporarse a un proyecto con el que su municipio mantiene relación desde prácticamente los inicios de la entidad.

Los representantes de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades presentes respaldaron además por unanimidad los principales acuerdos incluidos en el orden del día.

El plan de trabajo para 2026

Uno de los puntos centrales de la Asamblea fue la aprobación del nuevo plan de trabajo para este año, que contempla nuevas acciones de cooperación en distintos territorios latinoamericanos.

Entre las líneas previstas aparecen nuevas asistencias técnicas relacionadas con turismo sostenible, fortalecimiento institucional, gestión de residuos, desarrollo agropecuario, promoción territorial y desarrollo económico local.

Asamblea General Ordinaria de Felcode en Santa Cruz de la Sierra. / Cedida a El Periódico Extremadura

También continuarán proyectos ya consolidados como el programa de emprendimiento femenino 'Emprendiendo Juntas' en Tarija, Bolivia, o las actuaciones vinculadas al fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipalidades de Cordillerita.

Además, Felcode abrirá una nueva línea de colaboración con instituciones nacionales bolivianas orientada al diseño de políticas públicas relacionadas con descentralización, planificación territorial y turismo sostenible, trasladando así la experiencia acumulada por administraciones locales extremeñas a procesos de ámbito estatal.

Veinte años del Programa Voluntarios Expertos

Este año estará marcado también por la conmemoración de los veinte años del Programa Voluntarios Expertos, una de las iniciativas más emblemáticas de Felcode.

Con motivo de este aniversario, la entidad organizará el próximo mes de noviembre un acto institucional que reunirá a voluntarios, representantes públicos y socios latinoamericanos para reconocer la trayectoria de un programa que durante dos décadas ha facilitado cientos de asistencias técnicas sobre el terreno.

Durante la clausura de la Asamblea también se puso en valor la reciente visita a Extremadura de la viceministra de Turismo de Uruguay, quien conoció distintos proyectos vinculados a turismo sostenible y cooperación transfronteriza desarrollados en la región.

Con los acuerdos aprobados este miércoles, Felcode inicia una nueva etapa reforzando su apuesta por la cooperación técnica municipalista y por el intercambio de conocimiento entre territorios, consolidando una trayectoria que supera ya las dos décadas de trabajo entre Extremadura y América Latina.