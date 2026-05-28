La Diputación prestará dinero sin intereses a los pequeños pueblos de Cáceres: estas son las condiciones

Los pequeños municipios de la provincia de Cáceres volverán a contar en 2026 con una herramienta financiera para afrontar inversiones, refinanciar deudas o aliviar problemas de liquidez sin recurrir a los bancos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 98 ha publicado la nueva convocatoria del Fondo de Anticipos Reintegrables, dotado con un presupuesto total de 500.000 euros.

La iniciativa permitirá a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores acceder a préstamos al 0% de interés, una fórmula con la que la Diputación de Cáceres busca facilitar la estabilidad económica de las administraciones locales y reducir el coste financiero para sus haciendas.

Qué entidades pueden solicitar los anticipos reintegrables

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, así como a mancomunidades y entidades locales menores de la provincia, independientemente de que tengan o no convenio de delegación de recaudación tributaria con el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt).

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática antes del próximo 15 de junio. Cada entidad podrá acogerse a una o varias líneas de financiación en función de sus necesidades económicas.

Las cuatro líneas de ayuda del Fondo de Anticipos Reintegrables

La convocatoria contempla cuatro modalidades diferentes de financiación. La Línea 1 está destinada a préstamos de mandato para saneamiento de remanentes de tesorería negativos, ejecución de sentencias judiciales firmes, cumplimiento de sanciones impuestas por otras administraciones o liquidación y refinanciación de deuda con la administración autonómica o estatal.

La Línea 2 permitirá financiar inversiones municipales, una de las principales demandas de los pequeños ayuntamientos de la provincia.

Por su parte, la Línea 3 se centra en la liquidación o refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, convenios o deudas con la Seguridad Social.

Finalmente, la Línea 4 busca atender necesidades transitorias de tesorería, ofreciendo liquidez inmediata a las entidades locales para afrontar gastos puntuales.

Criterios para el reparto de las ayudas

El Fondo asignará los recursos priorizando a aquellas entidades locales que no resultaron beneficiarias en la convocatoria anterior. Además, se tendrán en cuenta otros factores económicos y financieros, como el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes a fecha de 31 de diciembre de 2025, el número de ejercicios con remanente de tesorería negativo o la existencia de un Plan de Ajuste Económico-Financiero en vigor.

La cuantía de los anticipos dependerá de la capacidad de devolución de cada administración local. El límite inicial fijado para el primer reparto será de 100.000 euros, tomando como referencia el 50% del anticipo neto anual certificado por el Oargt y el plazo de amortización previsto.

Una alternativa a la financiación bancaria para los municipios pequeños

Con esta línea de financiación, la Diputación de Cáceres mantiene una fórmula que en los últimos años se ha convertido en un recurso habitual para muchos pequeños municipios de la provincia, especialmente en contextos de tensión económica o falta de liquidez.

El sistema permite a las entidades locales afrontar gastos urgentes o inversiones sin tener que recurrir a créditos bancarios tradicionales, evitando así el pago de intereses y reduciendo la presión financiera sobre las arcas municipales.