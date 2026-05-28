Una experiencia para auténticos amantes del queso llega a la provincia de Cáceres con la Torta del Casar como protagonista

Hay productos capaces de resumir un territorio entero en apenas un bocado. La Torta del Casar vuelve a demostrarlo este año con una nueva edición de la campaña 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', una propuesta que mezcla gastronomía, turismo y patrimonio a través de algunas de las recetas más representativas elaboradas con uno de los quesos más reconocibles de Extremadura.

La propuesta, que permanecerá activa hasta el próximo 7 de junio, permite descubrir paisajes, espacios culturales y enclaves naturales de la provincia mediante actividades gratuitas vinculadas al queso amparado por la DOP.

Diez años uniendo turismo y gastronomía

La campaña nació con el objetivo de conectar la tradición quesera extremeña con el patrimonio cultural y natural del territorio. A través de cinco rutas, los visitantes pueden recorrer museos, centros interpretativos, espacios naturales y establecimientos colaboradores mientras descubren distintas formas de disfrutar gastronómicamente de la Torta del Casar.

Con motivo del décimo aniversario, el Consejo Regulador ha querido destacar tres elaboraciones creadas por algunos de los restaurantes y hoteles participantes en la iniciativa.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, destaca que estas recetas permiten descubrir tanto el sabor característico del queso como su enorme versatilidad dentro de la cocina contemporánea. Además, subraya la importancia de contar con chefs y establecimientos que apuestan por productos locales y elaboraciones ligadas al territorio.

Croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate

Uno de los platos destacados llega desde el restaurante PandeHuerta, situado en el hotel Casa Pizarro de Cáceres, donde reinventan las tradicionales croquetas utilizando Torta del Casar, nueces y mermelada de tomate. La receta, planteada para cuatro personas, incorpora medio litro de leche, 60 gramos de mantequilla, otros 60 de harina y 80 gramos de queso DOP, además de huevo, pan rallado, nueces y mermelada de tomate para el acabado final. El resultado busca equilibrar la cremosidad intensa del queso con el contraste dulce de la mermelada.

Croquetas de Torta del Casar de PandeHuerta. / Cedida a El Periódico Extremadura

La elaboración parte de una bechamel preparada con mantequilla, harina y leche hasta conseguir una textura homogénea y espesa. Posteriormente, se incorpora la Torta del Casar hasta integrarla completamente. Tras enfriar la masa, las croquetas se forman, se empanan y se fríen antes de terminarse con mermelada de tomate y nueces.

Albóndigas de Vaca Extremeña con espuma de Torta del Casar

Como plato principal, las Hospederías de Extremadura apuestan por unas albóndigas de Vaca de Extremadura IGP acompañadas por salsa de azafrán, espuma de Torta del Casar y crujiente de espárragos. La elaboración utiliza 850 gramos de carne picada, seis huevos, cebolla, ajo, perejil, pan rallado, vino blanco y hierbas aromáticas, además de azafrán, nata, mantequilla y 185 gramos de espárragos para completar la receta. La propuesta mezcla cocina tradicional con técnicas más contemporáneas, como la espuma elaborada en sifón, reforzando además el protagonismo de productos extremeños con sello de calidad.

La receta combina una elaboración tradicional de albóndigas con técnicas más actuales como la espuma realizada en sifón. El resultado mezcla sabores intensos, texturas suaves y el toque aromático del azafrán.

Un postre que demuestra la versatilidad del queso

El menú termina en clave dulce con una mousse de Torta del Casar y chocolate blanco elaborada por el Hotel Rural Soterraña, en Madroñera. El postre combina 250 mililitros de nata para montar, azúcar, queso crema, una pequeña cantidad de Torta del Casar, chocolate blanco y perrunillas desmigadas, decoradas finalmente con frutos rojos y hierbabuena. Una receta que vuelve a demostrar cómo el queso también puede integrarse dentro de propuestas dulces sin perder personalidad.

La mousse se prepara montando nata con azúcar antes de incorporar queso crema, Torta del Casar y chocolate blanco fundido. Posteriormente, se emplata acompañada de perrunillas desmigadas, frutos rojos y hierbabuena.

Turismo gastronómico con identidad extremeña

La décima edición de la campaña cuenta con la participación de diecisiete hoteles y restaurantes con encanto distribuidos por distintos puntos de la provincia de Cáceres.

Muchos de estos establecimientos se ubican en palacios históricos, monasterios o complejos rurales rodeados de naturaleza, reforzando así la conexión entre gastronomía, paisaje y patrimonio.

Mousse de Torta del Cassar del Hotel Rural Soterraña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde la DOP recuerdan además que las recetas completas pueden consultarse a través de la web oficial del Consejo Regulador y que muchas de estas elaboraciones seguirán disponibles en establecimientos colaboradores incluso después del cierre de la campaña.

Más allá de las recetas, la campaña vuelve a utilizar la gastronomía como una forma de recorrer la provincia de Cáceres a través de sus paisajes, sus pueblos y sus productos locales. Porque detrás de cada croqueta, cada albóndiga o cada mousse no solo aparece un queso reconocido internacionalmente, sino también una manera muy concreta de entender la cocina extremeña: ligada al territorio, a la tradición y a los sabores que siguen formando parte de la identidad de la región.