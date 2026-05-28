Este encuentro que quiere demostrarte que el cambio rural también tiene nombre femenino

El futuro del medio rural volverá a sentarse sobre la mesa el próximo 12 de junio en Miajadas con una jornada centrada en el papel de las mujeres dentro de la transformación económica, social y empresarial de los pueblos. El municipio acogerá una nueva parada de la iniciativa 'La vuelta a la España rural: Mujeres al frente del cambio', un proyecto impulsado por Fademur que recorre distintos puntos del país para analizar los retos y oportunidades del territorio desde una perspectiva femenina y rural.

El encuentro tendrá lugar en el Complejo Finca La Desa a partir de las 9:30 horas y reunirá a representantes institucionales, agricultoras, técnicas de desarrollo rural y profesionales vinculados al sector agrario y empresarial extremeño.

Una jornada para analizar el presente del mundo rural

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión sobre la situación actual de los pueblos y sobre el papel que desempeñan las mujeres dentro de ámbitos como agricultura, emprendimiento, gobernanza o desarrollo económico.

A través de ponencias, debates y testimonios, Fademur pretende mostrar experiencias reales de mujeres vinculadas al medio rural y poner el foco sobre las dificultades y avances que continúan marcando el día a día de muchas profesionales del territorio.

La jornada arrancará oficialmente a las 10:00 horas con la inauguración institucional, donde participarán el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz; la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz; la presidenta del Grupo de Acción Local Adicomt, Olga María Tello; y el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Ayudas, liderazgo femenino y agricultura familiar

Uno de los primeros bloques de trabajo estará centrado en las oportunidades de financiación y emprendimiento rural. La gerente de Adicomt, Mariví Vega, abordará las ayudas vinculadas al marco PAC y al programa Leader para la creación de empresas y el desarrollo de iniciativas rurales.

Posteriormente, la jornada pondrá el foco sobre el acceso de las mujeres a espacios de decisión y órganos de gobernanza dentro del sector agroalimentario y cooperativo. Esta intervención correrá a cargo de María Paz Perdigón, perteneciente al departamento de formación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura.

Además, Fademur Extremadura aprovechará el encuentro para presentar el libro 'Mujeres Rurales, 20 años avanzando en Igualdad', una publicación centrada en la evolución del papel femenino dentro del mundo rural durante las últimas décadas.

El papel de las mujeres en el sector agrario

Tras la pausa prevista a mediodía, el programa retomará el análisis desde una perspectiva más vinculada directamente al sector agrario y la agricultura familiar.

El Gabinete Técnico de UPA-UCE Extremadura, representado por Gervasio Martínez, abordará las posibilidades de incorporación de las mujeres a la empresa agraria y las potencialidades económicas y sociales de los modelos familiares de producción.

A continuación, Antonio Gordón, jefe de servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones Agrarias de la Junta de Extremadura, explicará distintos instrumentos de financiación pública relacionados con la Política Agraria Común y la titularidad compartida de explotaciones agrícolas. Una figura que busca reforzar el reconocimiento legal y profesional de muchas mujeres que trabajan en explotaciones familiares.

Historias reales del mundo rural

La parte final de la jornada estará marcada por la proyección del documental 'Mujeres de tierra y cielo', una producción centrada en las dificultades y oportunidades que encuentran muchas mujeres para incorporarse y mantenerse dentro de la actividad económica rural.

Tras la proyección se desarrollará además un debate moderado por Leticia Gallego, responsable de comunicación de Fademur Extremadura, en el que participarán María Eugenia Búrdalo, integrante de Huecoex y participante en el documental, y la agricultora Petri Monge, especializada en el cultivo del pistacho.

Mujeres como motor del territorio

La iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al Año Internacional de la Agricultura 2026 y cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fademur y la certificación de Bureau Veritas.

Desde la organización defienden además que el medio rural necesita reforzar el liderazgo femenino para afrontar algunos de sus principales retos demográficos, económicos y sociales.

Agricultoras, emprendedoras, técnicas y profesionales volverán a demostrar en Miajadas que los pueblos no solo necesitan oportunidades para quedarse, sino también voces capaces de impulsar nuevas formas de desarrollo desde el territorio y para el territorio.