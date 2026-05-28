Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo

Dos personas, padre e hija, han fallecido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido cerca de Trujillo. El siniestro se ha producido a las 13.50 horas en el punto kilométrico 258 de la antigua N-5 (Madrid-Badajoz), donde han colisionado un camión, cuyo conductor ha resultado ileso, y un turismo donde viajaban las dos personas que han perdido la vida, según han informado la Guardia Civil y el Centro de Urgencias y Emergencias 112-Extremadura. Las edades de las víctimas no han sido facilitadas. Ambos fallecidos eran naturales de Trujillo y muy conocidos en la ciudad, al igual que el conductor del camión. La noticia ha golpeado con especial dureza en una localidad donde los vínculos familiares y vecinales hacen que una tragedia de estas características tenga una dimensión inmediata.

Los primeros indicios de la investigación apuntan a que el accidente podría haberse producido tras un adelantamiento, aunque este extremo está aún pendiente de confirmación oficial. La Benemérita deberá reconstruir ahora la secuencia del choque, determinar la posición de los vehículos y aclarar las circunstancias en las que se produjo la colisión. Es precisamente el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres quien se ocupa de dilucidar este extremo.

La antigua N-5 mantiene un tráfico habitual de vehículos particulares, camiones y desplazamientos de corto recorrido en el entorno de Trujillo. El punto del accidente ha obligado a movilizar a varios servicios de emergencia en una intervención marcada desde el primer momento por la gravedad del impacto.

Bomberos, sanitarios y Cruz Roja en la zona

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, que ha intervenido para poder excarcelar a las víctimas. También se ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico, otras ambulancias convencionales, sanitarios del Punto de Atención Continuada de Trujillo y voluntarios de Cruz Roja.

El dispositivo se ha completado con efectivos de emergencias y apoyo en carretera. La prioridad inicial ha sido asegurar la zona, atender a las personas afectadas y permitir el trabajo de los equipos de rescate en el turismo siniestrado.

Imagen del hostal. / Cedida a El Periódico

No ha sido el único suceso registrado este jueves en Trujillo. También se ha producido un incendio en el Hostal Paulino, situado en la Ronda de la Piedad. Los bomberos han acudido con rapidez al establecimiento y, según las primeras informaciones disponibles, el fuego no ha provocado mayores consecuencias.

El suceso ha generado alarma en la zona, aunque la intervención de los servicios de emergencia ha evitado que el incendio derivara en una situación de más gravedad. La información inicial apunta a que no se han registrado daños personales.

Más sucesos en Extremadura durante la jornada

La jornada ha concentrado otros avisos e intervenciones en la región. En Cáceres, un joven de 21 años fue trasladado al Hospital Universitario tras una colisión entre un coche y una motocicleta en la avenida de la Bondad. El motorista sufrió policontusiones y fue evacuado en estado menos grave.

En Badajoz, un incendio declarado de madrugada en un punto limpio de la barriada de Las 800 puso en riesgo varios vehículos estacionados en la avenida del Sol. La actuación de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran dos coches cercanos y no se registraron daños personales.

También en el entorno pacense, varias detonaciones escuchadas en la urbanización de Tres Arroyos movilizaron a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Los agentes dieron alcance a los sospechosos campo a través y, según la información difundida, al menos un varón fue detenido mientras se completan las diligencias.

En Cáceres capital, una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Vigilancia Aduanera permitió intervenir 4.850 prendas falsificadas en la Feria de San Fernando. El material, según la valoración comunicada, superaría el millón de euros en el mercado.

En las carreteras extremeñas, la Guardia Civil interceptó además en la A-5 una furgoneta que transportaba 150 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, cerca de 4.000 litros, sin autorización ni medidas de seguridad. El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva.

La sucesión de avisos deja una jornada especialmente intensa para los servicios de emergencia en Extremadura, con el accidente mortal de Trujillo como el episodio más grave y con investigaciones abiertas para aclarar tanto las causas del siniestro vial como el origen del incendio en el Hostal Paulino.