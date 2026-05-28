Cuatro investigados en la provincia de Cáceres por tres incendios forestales ante la inminente época de alto riesgo

La proximidad de la época de peligro alto de incendios forestales ha coincidido en la provincia de Cáceres con varias investigaciones abiertas por fuegos originados presuntamente por imprudencias graves.

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su supuesta implicación en tres incendios forestales registrados durante los últimos meses en distintos puntos de la provincia, unos sucesos que, según destacan los agentes, podrían haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la rápida intervención de los equipos de extinción.

Los incendios se produjeron en los términos municipales de Cáceres y Gata y afectaron a varias hectáreas de superficie forestal y monte.

Tres incendios y cuatro investigados

El primero de los incendios investigados se produjo el pasado 17 de marzo en el paraje conocido como 'El Robledillo', dentro del término municipal de Gata.

Por estos hechos, un hombre de 57 años ha sido investigado como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave después de que las pesquisas apuntaran a que el fuego se originó tras abandonar sin control una quema de restos vegetales.

Las llamas afectaron aproximadamente a tres hectáreas de monte antes de poder ser estabilizadas.

El segundo caso tuvo lugar el 1 de mayo en el paraje 'El Collado', también dentro del término municipal de Cáceres. La Guardia Civil investiga en esta ocasión a dos personas, de 45 y 35 años, por un incendio que arrasó alrededor de 3.000 metros cuadrados de superficie forestal.

Según la investigación desarrollada por los agentes, el fuego se inició durante una quema de vegetación herbácea realizada sin autorización y sin adoptar las medidas de seguridad obligatorias.

Además, la actividad se habría llevado a cabo en condiciones meteorológicas desfavorables debido a la presencia de viento, un factor que incrementa notablemente el riesgo de propagación.

El tercer incendio investigado se declaró el pasado 6 de mayo en el paraje 'Arropez', también en el término municipal de Cáceres.

En este caso, un hombre de 46 años ha sido investigado penalmente por un incendio forestal que afectó aproximadamente a una hectárea de terreno forestal.

La rápida actuación evitó males mayores

Desde la Guardia Civil destacan especialmente la rápida respuesta de los medios de extinción del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, cuya intervención permitió controlar los tres incendios en fases iniciales.

Esa actuación temprana evitó que las llamas alcanzaran mayores dimensiones y redujo además el riesgo para viviendas, explotaciones agrarias o personas situadas en las proximidades de las zonas afectadas.

Las diligencias instruidas en relación con estos tres incendios ya han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes de Cáceres y Coria.

A las puertas de la época de peligro alto

Estos sucesos se producen además apenas unos días antes de la entrada en vigor de la época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura.

La nueva regulación comenzará a aplicarse el próximo 1 de junio y permanecerá activa hasta el 15 de octubre de este año, un periodo en el que se endurecen notablemente las restricciones relacionadas con el uso del fuego en el medio natural.

La Guardia Civil recuerda que durante esos meses quedan prohibidas determinadas actividades y que muchas otras requerirán autorización, declaración responsable o comunicación previa antes de desarrollarse en terreno forestal o zonas próximas.

Además, cualquier uso del fuego quedará totalmente prohibido cuando la Agencia Estatal de Meteorología declare índices de riesgo 'Muy Alto' o 'Extremo'.

Llamamiento a la prudencia

Los agentes han insistido en la importancia de extremar las medidas preventivas debido a las actuales condiciones meteorológicas y a la elevada acumulación de combustible vegetal existente en muchas zonas de monte.

La combinación de altas temperaturas, viento y vegetación seca multiplica el riesgo de propagación rápida de incendios forestales incluso a partir de pequeños descuidos o quemas aparentemente controladas.

El Periódico Extremadura

Por ello, la Guardia Civil recuerda que actividades agrícolas, limpiezas de parcelas o quemas de restos vegetales deben realizarse siempre respetando estrictamente las condiciones de seguridad y la normativa vigente.

También se ha subrayado la necesidad de activar planes de autoprotección en zonas de interfaz urbano-forestal, especialmente en áreas próximas a viviendas o núcleos habitados.

El peligro de una imprudencia

Los investigadores recuerdan además que muchos incendios forestales tienen su origen precisamente en negligencias evitables relacionadas con quemas mal apagadas, trabajos agrícolas o actuaciones realizadas sin autorización.

Un único descuido puede provocar daños ambientales, económicos y sociales de enorme magnitud, especialmente durante los meses de mayor riesgo.

Por ello, tanto Guardia Civil como Infoex insisten en que la protección del patrimonio natural extremeño depende en buena medida de la prudencia individual y de la colaboración ciudadana para evitar conductas que puedan desencadenar nuevos incendios forestales en plena temporada de alto riesgo.