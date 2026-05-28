¿Te imaginas que las historias de tu abuela se representaran en un escenario? Este proyecto rescata la memoria de varios municipios

Las historias de las mujeres rurales rara vez aparecen en libros de historia, pero siguen sosteniendo buena parte de la memoria cotidiana del mundo rural. Precisamente sobre esa idea gira 'Ellas Cuentan II', el proyecto cultural que volverá a reunir en Castañar de Ibor los recuerdos, experiencias y vivencias compartidas por mujeres de distintas generaciones de Cañamero, Robledollano y la propia localidad anfitriona.

El próximo 11 de junio un teatro de sombras cerrará el proyecto 'Ellas Cuentan II', una iniciativa cultural y social que durante las últimas semanas ha trabajado sobre memoria colectiva, creatividad y convivencia en varios municipios del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

La Casa de Cultura de Castañar de Ibor acogerá a partir de las 19:00 horas la representación de las mini obras creadas por las propias participantes durante los talleres desarrollados en los últimos meses, un proceso donde relatos personales, recuerdos familiares y experiencias compartidas se han transformado en pequeñas piezas teatralizadas.

Un proyecto que convierte recuerdos en teatro

El proyecto 'Ellas Cuentan' nació precisamente con el objetivo de recuperar y visibilizar la memoria de las mujeres rurales a través de herramientas artísticas y participativas.

La iniciativa trabaja sobre testimonios, experiencias cotidianas y relatos vinculados a la vida en los pueblos, utilizando disciplinas como narración oral, creación escénica o teatro de sombras para convertir esos recuerdos en propuestas culturales colectivas.

Talleres del proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara / Cedida a El Periódico Extremadura

La filosofía del programa pasa además por reforzar espacios de convivencia intergeneracional y participación femenina en municipios rurales donde muchas veces la memoria cotidiana de las mujeres queda fuera de los relatos históricos tradicionales.

En esta segunda edición, las participantes han trabajado durante semanas en talleres creativos donde han construido historias inspiradas en recuerdos propios, escenas de infancia, trabajos tradicionales, relaciones familiares y experiencias compartidas dentro del entorno rural.

Por qué una segunda edición

El desarrollo de 'Ellas Cuentan II' responde precisamente a la buena acogida que tuvo el proyecto original en anteriores experiencias desarrolladas en la comarca.

La organización decidió impulsar una segunda edición después de comprobar el impacto social y emocional que habían generado los talleres entre las participantes, especialmente en pequeños municipios donde este tipo de actividades culturales comunitarias no son habituales.

Además del componente artístico, el proyecto ha servido también como espacio de encuentro entre mujeres de distintas edades y localidades, favoreciendo convivencia y participación cultural en el medio rural.

El teatro de sombras como herramienta emocional

Uno de los elementos más singulares de esta edición vuelve a ser el uso del teatro de sombras como lenguaje artístico.

Esta disciplina permite representar historias mediante siluetas, luces y proyecciones, generando un formato visual especialmente ligado al simbolismo y la evocación emocional.

Las participantes han trabajado no solo en la creación de relatos, sino también en la elaboración de figuras, escenografías y pequeñas representaciones construidas colectivamente.

El resultado final mezcla artesanía, narración y representación escénica dentro de piezas muy vinculadas a las experiencias personales de las propias mujeres participantes.

Memoria rural y cultura comunitaria

El auge de proyectos culturales vinculados a memoria oral y participación comunitaria se ha convertido en una de las líneas más visibles dentro de muchas iniciativas rurales desarrolladas durante los últimos años en Extremadura.

Numerosos programas impulsados por asociaciones culturales, administraciones públicas y colectivos sociales trabajan actualmente en la recuperación de testimonios y tradiciones vinculadas especialmente a mujeres mayores del entorno rural.

S. P. R.

En muchos casos, estas iniciativas buscan evitar que desaparezcan formas de vida, expresiones populares y recuerdos asociados a generaciones que protagonizaron buena parte de la transformación social de los pueblos extremeños durante el siglo XX.

Convivencia entre municipios

Otro de los aspectos más valorados del proyecto ha sido precisamente la conexión generada entre mujeres de distintos municipios del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Las sesiones desarrolladas en Cañamero, Robledollano y Castañar de Ibor han permitido compartir experiencias comunes relacionadas con vida rural, trabajo, familia y cambios sociales vividos durante las últimas décadas.

La representación final servirá además como punto de encuentro colectivo donde mostrar públicamente el trabajo realizado durante los talleres.

Historias pequeñas que construyen memoria

Detrás de cada pequeña obra creada en los talleres aparecen también gestos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos: mujeres que cuidaron familias enteras, transmitieron costumbres, sostuvieron la vida diaria de los pueblos o conservaron recuerdos que nunca llegaron a escribirse.

Y quizá ahí reside el verdadero sentido de 'Ellas Cuentan II': recordar que gran parte de la identidad rural extremeña sigue construida sobre historias que comenzaron mucho antes de que alguien decidiera subirlas a un escenario.