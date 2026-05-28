Majadas de Tiétar inaugura en plena naturaleza La Pinareja, un centro medioambiental con más de 700.000 euros de inversión

El Centro Medioambiental La Pinareja abrirá oficialmente sus puertas el próximo lunes, 1 de junio, en Majadas de Tiétar. El ayuntamiento ha querido que los primeros usuarios sean los alumnos del Colegio Público 'El Vetón', que estrenarán las instalaciones durante una estancia de dos días, con pernocta incluida, acompañados por sus profesores.

El acto inaugural está previsto a partir de las 11.30 horas. Durante la apertura, los niños y niñas descubrirán una placa conmemorativa que quedará instalada en la fachada del centro. La elección de los escolares como protagonistas del estreno refuerza el carácter educativo con el que nace este espacio, pensado para actividades docentes, de ocio y de tiempo libre en contacto directo con la naturaleza.

Tres edificios y casi 600 metros construidos

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Majadas de Tiétar, las instalaciones ocupan algo más de una hectárea de superficie y se distribuyen en tres edificios diferenciados, una zona de aparcamientos y un área de recreo. La superficie construida se aproxima a los 600 metros cuadrados y la inversión acumulada durante la última década supera los 700.000 euros a través de distintos programas.

El módulo de alojamiento tiene 273 metros cuadrados y cuenta con cinco habitaciones, dotadas con nueve literas cada una, aseos, zona de trabajo y taquillas individuales, con una capacidad total de 45 plazas. La estancia número 5 está equipada y adaptada para personas con discapacidad.

Este edificio dispone además de una sala de comedor-cocina equipada con frigoríficos, microondas, lavavajillas, vitrocerámica, lavadoras y fregaderos, así como zonas de aseos, duchas femeninas y masculinas y vestuarios.

Aulario, recepción y servicios adaptados

El segundo edificio es el módulo aulario, de 138 metros cuadrados. Incluye una sala amplia con sillas y mesas apilables para la realización de actividades didácticas, aseos diferenciados y uno adaptado para personas con discapacidad. También incorpora un porche que permitirá desarrollar parte de la programación docente en el exterior.

El tercer espacio es el módulo de recepción, de 184 metros cuadrados. Alberga la zona de bienvenida, botiquín, sala de dirección, almacén amplio y aseos separados para visitantes. Con esta distribución, el centro queda preparado para acoger tanto estancias formativas como actividades puntuales vinculadas a la educación ambiental, la divulgación y el turismo de naturaleza.

Un enclave junto al Tiétar y cerca de Monfragüe

La Pinareja se ubica en una zona de pinares de la dehesa municipal de Majadas de Tiétar, a orillas del embalse de Las Gallineras y en el entorno del río Tiétar. El Ayuntamiento subraya el valor paisajístico, medioambiental, turístico y recreativo del enclave, situado en el corazón del Corredor Ecológico y de Biodiversidad, próximo al Parque Nacional de Monfragüe y en el área de influencia de La Vera.

La apertura del centro pretende convertir este paraje en un punto de referencia para la educación ambiental y para la difusión del patrimonio natural. El consistorio sostiene que el proyecto no se limitará al municipio, sino que aspira a atraer actividades, visitantes y programas de ámbito comarcal y provincial.

Turismo, empleo joven y economía local

El Ayuntamiento de Majadas de Tiétar defiende que la puesta en marcha de La Pinareja puede tener una incidencia positiva en la generación de empleo para jóvenes de la zona. La intención municipal es que el centro funcione como un foco cultural y pedagógico vinculado al desarrollo sostenible, con capacidad para acoger exposiciones itinerantes, eventos y actividades de carácter ambiental y científico.

La nueva infraestructura se plantea también como un incentivo para el turismo de naturaleza en el norte de la provincia de Cáceres. En ese sentido, el consistorio considera que la llegada de visitantes podrá beneficiar a comercios, hostelería y servicios, además de reforzar la posición de Majadas de Tiétar dentro de las rutas sostenibles y culturales de Extremadura.

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La inauguración de La Pinareja llega así como una apuesta local por aprovechar el patrimonio natural del entorno del Tiétar sin desvincularlo de la formación, la convivencia escolar y el desarrollo económico de la comarca.