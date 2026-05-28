Mario Fernández, sumiller de Tupío en Miajadas, entra en la lista Top 100 Sommeliers Spain 2026

El crecimiento de la gastronomía extremeña continúa dejando nombres propios dentro del panorama nacional. Uno de los últimos reconocimientos ha llegado para Mario Fernández, sumiller del restaurante Tupío en Miajadas, que ha sido incluido en la prestigiosa lista Top 100 Sommeliers Spain 2026, una selección que distingue cada año a algunos de los profesionales más destacados del país dentro del mundo del vino y la restauración.

La presencia del sumiller extremeño en este listado supone además un nuevo impulso para el proyecto gastronómico que Tupío desarrolla desde la provincia cacereña, consolidando al restaurante como una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro de la nueva cocina extremeña.

Un momento clave para Tupío

El reconocimiento llega en un contexto especialmente significativo para el restaurante. Durante los últimos meses, Tupío ha conseguido entrar como restaurante recomendado 2026 en la Guía Michelin y ocupar directamente el segundo puesto dentro del ranking 'Top 10 Restaurantes de Extremadura' elaborado por la guía Macarfi.

Estos reconocimientos han situado al establecimiento cacereño dentro de uno de los momentos de mayor crecimiento desde su apertura, reforzando además la presencia de Extremadura dentro de los circuitos gastronómicos nacionales.

Desde sus inicios, Tupío ha construido una propuesta donde cocina, vino y sala forman parte de un mismo discurso gastronómico vinculado al territorio, al producto y a una mirada contemporánea de la restauración.

La importancia del vino dentro de la experiencia

En ese modelo, la figura de Mario Fernández ha desempeñado un papel especialmente relevante. Su trabajo al frente de la propuesta líquida del restaurante ha permitido construir una carta marcada por vinos con identidad, pequeños productores y referencias capaces de dialogar con la cocina desarrollada en Tupío.

El reconocimiento dentro de Top 100 Sommeliers Spain 2026 pone además el foco sobre una nueva generación de sumilleres que entienden el vino no únicamente como un acompañamiento gastronómico, sino también como una herramienta cultural y emocional dentro de la experiencia del comensal.

El propio Mario Fernández ha señalado que este reconocimiento "pertenece también al conjunto del equipo del restaurante" y al trabajo realizado desde la sala. Según explica, el vino no solo acompaña una comida, sino que también "es capaz de transmitir historias, identidad y conexión con distintos territorios".

Qué significa Tupío

El nombre del restaurante nace además directamente del castúo, una de las variedades dialectales tradicionales de Extremadura. "Tupío" hace referencia a sentirse satisfecho después de comer o beber, una expresión popular todavía presente en distintos puntos de la región.

La filosofía del restaurante gira precisamente alrededor de esa idea de disfrute pausado, cuidado del producto y conexión con el entorno.

El espacio se encuentra situado dentro del complejo turístico Finca la Desa, propiedad del Grupo Laura Otero, y apuesta por una experiencia íntima y personalizada. Además, el restaurante dispone únicamente de siete mesas espaciadas y una sala privada para unas dieciséis personas, buscando un formato tranquilo y exclusivo.

Naturaleza, territorio y cocina extremeña

Uno de los rasgos más característicos del proyecto es también su relación con el paisaje que rodea el restaurante. El entorno natural formado por huertos, árboles frutales y olivos se integra directamente dentro de la experiencia gastronómica.

Tupío combina además raíces extremeñas con una visión abierta de la cocina contemporánea, incorporando tanto producto de tierra como referencias vinculadas al mundo marino.

Desde la dirección del complejo destacan además la intención de situar a Miajadas y a la provincia de Cáceres dentro del mapa gastronómico nacional mediante una propuesta capaz de unir territorio, creatividad y alta cocina.

Las cualidades de un buen sumiller

La inclusión de Mario Fernández dentro de Top 100 Sommeliers Spain 2026 vuelve además a poner en valor una profesión cada vez más reconocida dentro de la restauración contemporánea.

Un sumiller debe combinar amplios conocimientos técnicos sobre vinos, regiones vitivinícolas y procesos de elaboración con habilidades relacionadas con comunicación, sensibilidad sensorial y atención al cliente.

La capacidad de interpretar los gustos del comensal, construir armonías entre comida y vino y transmitir de forma cercana la historia que hay detrás de cada botella se considera actualmente una de las principales funciones de estos profesionales.

A ello se suma además la importancia creciente de aspectos como conocimiento de pequeños productores, sostenibilidad, gestión de bodega y capacidad de adaptación a nuevas tendencias gastronómicas.

En restaurantes como Tupío, donde la experiencia se construye tanto desde la cocina como desde la sala, la figura del sumiller ha terminado convirtiéndose en una pieza fundamental para explicar el territorio a través del vino y reforzar una forma de entender la gastronomía cada vez más ligada a la emoción, la identidad y el paisaje.