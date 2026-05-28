Una nueva red energética provincial y mejoras en el alumbrado: las medidas aprobadas en el pleno de la Diputación de Cáceres

La provincia de Cáceres quiere convertirse en un gran mapa de colaboración energética. La Diputación Provincial ha dado este jueves, durante el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, uno de los pasos más ambiciosos de los últimos años en materia de transición sostenible: la creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, un espacio que arrancará con 40 iniciativas ya integradas y que pretende seguir creciendo en los próximos meses.

La medida fue anunciada por la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, durante la rueda de prensa previa al pleno, donde explicó que esta nueva estructura nace con la intención de coordinar esfuerzos, compartir experiencias y acompañar a los municipios que están apostando por un modelo energético más sostenible y participativo.

"Queremos impulsar los proyectos de transición energética que ya existen en la provincia e integrar también los que se creen en el futuro", señaló Gutiérrez, que definió la futura red como un "espacio de colaboración, formación, intercambio de buenas prácticas y apoyo técnico".

Una red provincial para compartir energía, experiencias y recursos

La creación de esta red supone el siguiente paso tras la adhesión de la Diputación a la comunidad energética de Piornal, vinculada al proyecto Salto del Calderón, aprobada en el anterior pleno provincial. Ahora, la institución provincial quiere extender ese modelo al conjunto del territorio cacereño.

Según detalló la vicepresidenta, la red comenzará con 40 comunidades energéticas adheridas, entre las que habrá tanto entidades públicas como asociaciones ya constituidas en distintos municipios de la provincia.

Esther Gutiérrez, en rueda de prensa. / Pablo Parra

"Es un proyecto apasionante que ha llegado para quedarse", afirmó Gutiérrez, que insistió en la importancia de construir un modelo "sostenible, democrático y basado en el aprovechamiento de los recursos renovables existentes en la provincia".

La Oficina de Transformación Comunitaria será clave

Uno de los pilares de esta nueva red será la Oficina Técnica de Transformación Comunitaria creada por la propia Diputación de Cáceres, encargada de asesorar, formar y acompañar a los municipios interesados en crear comunidades energéticas.

La institución provincial actuará como socio dentro de la red y prestará apoyo técnico permanente a través de esta oficina especializada. "La Diputación va a estar asesorando, formando y participando para el mantenimiento de las comunidades existentes y para ayudar a crear otras nuevas", explicó Esther Gutiérrez.

Galería | Imágenes del pleno ordinario de la Diputación de Cáceres de mayo / Pablo Parra

El objetivo, añadió, es facilitar que más localidades puedan acceder a modelos de autoconsumo colectivo y eficiencia energética que permitan reducir costes eléctricos y avanzar hacia una mayor autonomía energética en el medio rural.

Más fondos para alumbrado LED en 26 municipios

La apuesta energética protagonizó buena parte del pleno provincial. Junto a la creación de la red, la Diputación aprobó también una ampliación económica del conocido como Plan MIE (Plan de Mejora de Infraestructuras Eléctricas).

La institución destinará 1,3 millones de euros adicionales para que otros 26 municipios que habían quedado en lista de espera puedan modernizar sus redes de alumbrado público y sustituir luminarias tradicionales por tecnología LED.

Imagen del pleno de mayo. / Diputación de Cáceres

Muchos ayuntamientos ya tenían redactados sus proyectos, pero se habían quedado fuera por falta de crédito inicial. Ahora podrán ejecutar actuaciones centradas en el ahorro y la eficiencia energética.

"Parece que la demanda está creciendo incluso más rápido que los fondos disponibles", reconoció Gutiérrez, que no descartó nuevas ampliaciones presupuestarias a lo largo del año.

Ciberseguridad para toda la provincia

Otro de los asuntos que se abordarán en el pleno será la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas dirigida a mancomunidades y entidades locales menores para realizar análisis de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad. La Diputación invertirá 44.528 euros para completar la cobertura de toda la provincia frente a posibles ataques informáticos, robos de datos o accesos no autorizados.

La vicepresidenta recordó que la Diputación ya había realizado este trabajo en los ayuntamientos cacereños y ahora el objetivo es extenderlo al resto de administraciones locales. "Hoy en día los ataques cibernéticos son un peligro real y hay que garantizar la protección de los datos de los municipios", señaló.

Más de 311.000 euros en ayudas a asociaciones y proyectos culturales

El orden del día del pleno incluye además una batería de subvenciones nominativas destinadas a asociaciones, clubes deportivos y entidades culturales y sociales de la provincia por un importe superior a los 311.000 euros.

Entre los proyectos apoyados figuran iniciativas como el Congreso Nacional de Biología, el Museo Vostell, encuentros culturales transfronterizos, competiciones deportivas para personas con discapacidad intelectual o proyectos de recuperación patrimonial en la Sierra de Gata junto a Portugal.

Galería | Imágenes del pleno ordinario de la Diputación de Cáceres de mayo / Pablo Parra

También destaca el impulso al proyecto Lider-esas, promovido por mujeres emprendedoras del Valle del Alagón para crear redes de apoyo y acompañamiento entre empresarias rurales.

Nuevos proyectos europeos contra la despoblación

Durante la rueda de prensa, Esther Gutiérrez anunció además la participación de la Diputación en dos nuevos proyectos europeos vinculados al reto demográfico y al empleo rural. Uno de ellos será el programa Cross Rural Hub Euroace, desarrollado junto a entidades españolas y portuguesas y dotado con más de 3,2 millones de euros. La Diputación aportará este año 104.027 euros para comenzar su ejecución.

La iniciativa buscará generar oportunidades laborales y revitalizar territorios rurales de la frontera hispano-portuguesa mediante innovación y cooperación transfronteriza. A ello se sumará el proyecto Agrosocial Plus, centrado en empleo vinculado a la economía social y al sector agroalimentario.