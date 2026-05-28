La obra que quiere acabar con los problemas históricos del acceso al Museo Vostell Malpartida

El acceso al Museo Vostell Malpartida y al entorno natural de Los Barruecos afrontará una de sus principales mejoras de los últimos años. La decisión se ha producido durante la sesión ordinaria de mayo del Pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres donde se ha aprobado la cesión de terrenos a la Junta de Extremadura para ejecutar las obras de acondicionamiento del camino rural público que conecta con el complejo cultural y natural.

La actuación permitirá transformar uno de los accesos más transitados del monumento natural mediante la creación de un nuevo vial de hormigón, aparcamientos y zonas peatonales, en un proyecto que busca mejorar tanto la circulación como la seguridad de visitantes y vehículos.

Un nuevo acceso al Museo Vostell

La obra contempla la construcción de un vial de hormigón con bordillos de granito diseñado para facilitar el tránsito de vehículos hacia distintos puntos del entorno del museo.

El proyecto incluirá dos ramales diferenciados. El primero conectará con el aparcamiento situado junto a la presa del Barrueco de Abajo, donde además se habilitarán 30 nuevas plazas de estacionamiento.

El segundo ramal permitirá acceder al aparcamiento del restaurante del Museo Vostell, donde se construirán otras 20 plazas adicionales.

Ambos accesos incorporarán además caminos peatonales y contarán con nueva señalización horizontal y vertical para ordenar el tráfico y mejorar la movilidad dentro de una de las zonas más visitadas del entorno natural.

Una inversión cercana al medio millón de euros

La actuación tendrá un presupuesto de licitación de 429.969,87 euros y estará financiada en un 75 % a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La ejecución se desarrollará dentro del Programa de Adecuación y Creación de Caminos Rurales de Extremadura y contará con un plazo máximo de seis meses una vez comiencen las obras.

Desde el ayuntamiento esperan que, tras aprobarse la cesión de terrenos, la Junta de Extremadura pueda licitar el proyecto lo antes posible para iniciar una actuación considerada estratégica tanto para el municipio como para el conjunto de la comarca.

Una vía clave dentro de Los Barruecos

El consistorio malpartideño llevaba años reclamando la mejora de este acceso, cuya inclusión dentro del Plan de Infraestructuras Rurales de Extremadura fue solicitada ya en 2023.

Desde el ayuntamiento consideran que el camino funciona como una de las principales arterias de comunicación dentro del Monumento Natural de Los Barruecos, dando acceso no solo al Museo Vostell —considerado uno de los grandes iconos culturales de Extremadura— sino también a algunos de los paisajes más conocidos y fotografiados del espacio natural.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado además la importancia socioeconómica del camino debido al elevado tránsito de visitantes y vehículos que registra prácticamente durante todo el año.

El regidor considera que el acceso al museo y al entorno natural representa uno de los principales recursos turísticos y económicos tanto para la propia localidad como para buena parte de la comarca cacereña.

Turismo, cultura y naturaleza

El Museo Vostell Malpartida recibe cada año miles de visitantes atraídos tanto por la colección artística vinculada al movimiento Fluxus como por el singular paisaje granítico que rodea el antiguo lavadero de lanas donde se ubica el centro cultural.

Junto al museo, el entorno de Los Barruecos se ha consolidado además como uno de los grandes espacios naturales y turísticos de Extremadura gracias a sus formaciones rocosas, zonas de observación de aves y rutas vinculadas al patrimonio natural y cultural.

La mejora del acceso busca así reforzar la experiencia de visitantes y facilitar la movilidad dentro de un espacio que continúa aumentando su capacidad de atracción turística.

Los problemas históricos del camino

La actuación llega además después de años de reclamaciones relacionadas con el estado del camino de acceso al museo y al monumento natural.

Vecinos, visitantes y usuarios habituales habían denunciado en distintas ocasiones el deterioro del firme, la presencia de baches, problemas de drenaje y dificultades de circulación, especialmente durante episodios de lluvia o en periodos de gran afluencia turística.

El incremento constante de visitantes registrado en Los Barruecos y en el Museo Vostell durante los últimos años había intensificado además el desgaste de una vía inicialmente concebida para un tránsito mucho menor.

Con esta nueva intervención, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Junta de Extremadura buscan resolver definitivamente algunos de los principales problemas de acceso a uno de los enclaves culturales y naturales más reconocibles de la provincia de Cáceres.