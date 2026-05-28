La ruta cacereña desde la que podrás contemplar medio norte de Extremadura desde las alturas

Hay lugares donde el paisaje parece extenderse sin final y donde basta detenerse unos segundos para entender por qué miles de personas recorren cada año las montañas del norte extremeño.

La Ruta Peñanegra de Piornal volverá este mayo a ofrecer precisamente esa experiencia: caminar entre granito, robledales y senderos de altura mientras el Valle del Jerte aparece a los pies de uno de los grandes miradores naturales de Extremadura.

La marcha arrancará este sábado a las nueve de la mañana y será completamente gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través de la web oficial de Cerecera Valle del Jerte.

Peñanegra, uno de los grandes balcones del Valle del Jerte

La Ruta Peñanegra se ha convertido durante los últimos años en uno de los recorridos senderistas más conocidos del Valle del Jerte gracias a la amplitud de sus panorámicas y a la singularidad del paisaje de alta montaña que rodea el entorno de Piornal.

El recorrido atraviesa zonas de robledales, matorral serrano y áreas graníticas características de las cotas más elevadas del valle.

Uno de los grandes atractivos del itinerario es precisamente el mirador natural de Peñanegra, desde donde es posible contemplar gran parte del Valle del Jerte, la comarca de La Vera y distintas sierras del norte extremeño.

Durante los días despejados, las vistas alcanzan incluso zonas montañosas del Sistema Central y perfiles serranos que rodean el norte de Cáceres.

Piornal y el paisaje de montaña

Piornal es el municipio situado a mayor altitud de Extremadura, superando los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Esa ubicación condiciona completamente el paisaje que rodea la localidad.

El entorno aparece marcado por laderas cubiertas de robles, piornos, castaños y vegetación de montaña, además de grandes formaciones graníticas modeladas por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

La combinación entre altitud, humedad y relieve convierte además esta zona en uno de los espacios más frescos de Extremadura durante los meses de primavera y verano.

Precisamente esa sensación de amplitud y montaña abierta es una de las características más valoradas por quienes recorren las rutas senderistas del entorno.

La montaña granítica del norte extremeño

El paisaje de Peñanegra presenta además un importante interés geológico y natural.

Las grandes moles de granito que aparecen en distintos puntos del recorrido forman parte de la evolución geológica del Sistema Central y generan algunos de los perfiles más reconocibles del entorno de Piornal.

Junto a ellas aparecen pequeños arroyos de montaña, pastizales de altura y zonas donde todavía se mantiene una vegetación muy vinculada a ecosistemas serranos.

La primavera es además uno de los momentos más atractivos para recorrer esta ruta debido al contraste entre el verde de la vegetación, las floraciones y las amplias panorámicas del valle.

Senderismo dentro de la Cerecera

La ruta forma parte de la programación de Cerecera 2026, uno de los grandes eventos turísticos y culturales del Valle del Jerte.

Aunque la floración de los cerezos marca habitualmente el momento más conocido de la primavera jerteña, la programación de Cerecera busca precisamente prolongar el atractivo turístico del valle más allá de la floración mediante actividades gastronómicas, culturales, deportivas y de naturaleza.

El senderismo ocupa además un papel fundamental dentro de esa estrategia gracias a la enorme red de rutas que atraviesan gargantas, bosques y zonas de montaña repartidas por toda la comarca.

Naturaleza, panorámicas y turismo activo

El auge del turismo activo ha convertido al Valle del Jerte en uno de los principales destinos senderistas de Extremadura.

Rutas de montaña, gargantas naturales, miradores y caminos tradicionales atraen cada año a miles de visitantes interesados en recorrer el territorio desde una perspectiva ligada a la naturaleza y al paisaje.

En el caso de Peñanegra, el recorrido permite además combinar actividad física con algunos de los mejores miradores naturales del norte de Cáceres.

La altitud y la apertura del paisaje generan una sensación muy distinta a la de otras rutas más cerradas o boscosas del valle.

Caminar entre montañas sobre el Valle del Jerte

A medida que el camino gana altura y el horizonte se abre sobre gargantas, montañas y pueblos del norte cacereño, la ruta deja de sentirse únicamente como una actividad senderista.

Porque en Peñanegra no solo se camina entre naturaleza: también se contempla desde arriba buena parte del paisaje que define la identidad del Valle del Jerte y de las sierras extremeñas.