Una salida de vía de un vehículo deja heridos y atrapados cerca de Valencia de Alcántara

Nuevo suceso en las carreteras cacereñas este jueves. En la carretera N-521, en el término municipal de Valencia de Alcántara, y alrededor del kilómetro 143-144, se ha producido un accidente de tráfico por salida de la vía.

El suceso ha dejado heridos y atrapados, según ha comunicado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, desconociendo en este momento la gravedad de los hechos.

Tras recibir el aviso se desplazaron al lugar los servicios de emergencia, entre ellos una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 1-3), efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valencia de Alcántara, dotaciones del Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI) de Cáceres y agentes de la Guardia Civil de Cáceres.

Por el momento no han trascendido más detalles del accidente ni el número de heridos consecuentes, solo que los bomberos se encuentran trabajando en estos momentos para liberar a las personas atrapadas.

Hace unos meses se produjo otra salida de vía cerca de ese punto, en la misma N-521, pero en el kilómetro 146. En aquella ocasión, un varón de 44 años resultó herido grave tras quedar atrapado en el interior del turismo.

Accidente mortal cerca de Trujillo

Este no es el primer incidente que se registra en esta jornada en Cáceres, que ha resultado ser trágica. Unas horas antes se confirmaba el fallecimiento de un padre y su hija en un accidente en el punto kilométrico 258 de la antigua N-5 (Madrid-Badajoz), donde han colisionado un camión, cuyo conductor ha resultado ileso, y un turismo donde viajaban las dos personas que han perdido la vida, según han informado la Guardia Civil y el Centro de Urgencias y Emergencias 112-Extremadura.

Los primeros indicios de la investigación apuntan a que el accidente podría haberse producido tras un adelantamiento, aunque este extremo está aún pendiente de confirmación oficial.

Hasta el lugar se desplazaron una dotación de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, que ha intervenido para poder excarcelar a las víctimas. También se ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico, otras ambulancias convencionales, sanitarios del Punto de Atención Continuada de Trujillo y voluntarios de Cruz Roja.

La noticia ha golpeado con especial dureza en una localidad donde los vínculos familiares y vecinales hacen que una tragedia de estas características tenga una dimensión inmediata