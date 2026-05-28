Santiago Sánchez de León, el guerrillero carlista que desafió a las autoridades isabelinas en el Valle del Jerte

Lo sucedido en el siglo XIX cambió por completo el rumbo de la Historia de España. Y es que, los años comprendidos entre 1800 y 1900 trajeron consigo importantes transformaciones en nuestro país. En el XIX se fraguó nuestro mundo actual, sí, pero también fue un siglo turbulento, en el que se produjeron diferentes conflictos que afectaron notablemente al conjunto de España, a Extremadura y al espacio geográfico protagonista de esta nueva crónica: el Valle del Jerte.

De entre ellos, aunque no fueron los únicos existentes, aquí se dejaron sentir notablemente tres: la Guerra de la Independencia (1808-1814), la pugna entre liberales y realistas durante el Trienio Liberal (1820-1823) y la Primera Guerra carlista.

Esta última, que enfrentó a carlistas e isabelinos desde 1833 hasta 1840, también incidió en la cotidianeidad del valle regado por el Jerte, donde –al igual que en otros espacios del norte de Extremadura, la Raya o la zona oriental cercana a La Mancha– fueron notables los apoyos, civiles y armados, que tuvo el bando carlista en esta guerra civil. Un conflicto este que, conviene recordar, fue más allá de una mera disputa dinástica entre los partidarios del Infante don Carlos María Isidro de Borbón (hermano de Fernando VII) y los de la aún niña Isabel II (hija de Fernando VII y de doña María Cristina de Borbón), tratándose en realidad de un enfrentamiento en el que colisionaron dos cosmovisiones de entender y de organizar el mundo.

Actividad de Santiago León en el Jerte, año de 1836. El Español, 23-11-1836. / E.P

El protagonista

Y es en este contexto histórico de la Primera Guerra carlista en el que nos vamos a detener para hablar del personaje que protagoniza esta crónica: don Santiago Sánchez de León, también conocido, de manera abreviada, como Santiago León.

Nacido en Cabezuela en octubre de 1790, al estallido de la Primera Guerra carlista en 1833, este ya tenía una más que dilatada trayectoria militar. Y es que ya había participado en la Guerra de la Independencia–siendo aún muy joven– y en la campaña realista del Trienio, en la que se puso del lado del bando realista (junto con otros paisanos suyos como los hermanos Francisco y Gregorio Morales), defendiendo los plenos poderes de Fernando VII, por lo que fue ascendido a Teniente coronel.

Firma autógrafa de Sánchez de León. / E.P

Pero el punto álgido de su carrera militar la alcanzó durante los años de la primera guerra civil carlista, cuando Sánchez de León protagonizó acciones y sucesos singulares propios de una película de acción y/o de suspense. En 1833, cuando falleció Fernando VII, desempeñaba el cargo de Subdelegado principal de Policía en su villa natal. Debido a su pasado y a las sospechas que sobre él existían por parte de las autoridades afectas a Isabel II, fue llamado a Plasencia y allí permaneció retenido desde mayo de 1834 hasta febrero de 1835, cuando se fugó de su cárcel. A partir de ese momento, se posicionó abiertamente en favor de don Carlos y el fugitivo Sánchez de León se convirtió en uno de los más notables guerrilleros del norte de Cáceres que trajo de cabeza a las autoridades isabelinas, tanto extremeñas (tierras de Plasencia, Valle del Jerte o la Vera) como castellanas (comarca del Barco de Ávila, Béjar o Piedrahita).

En 1835 y al frente de una partida que él mismo bautizó con los nombres de Lealtad de Carlos V y Columna Real Volante de Carlos V, comenzó sus andanzas como jefe guerrillero carlista, las cuales se extenderían hasta el final de sus días. Durante este año estuvo operando por diferentes espacios del norte de Extremadura capitaneando una partida que no superaba los 50 efectivos.

Mientras tanto, un desproporcionado número de integrantes de la Milicia Nacional (¡de hasta 1.500!) de varias poblaciones del Ambroz (Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor y Hervás), así como del sur de Ávila y Salamanca, salieron en su búsqueda, realizando diferentes batidas para dar con él. Las autoridades sabían de su perfecto conocimiento del terreno por el que se movía, de las no pocas simpatías con las que contaba entre buena parte de la población de estos lugares y les preocupaba mucho que siguiera ganando adeptos.

Alzamiento carlista

En noviembre de 1836, espoleado por la estancia en Extremadura de la expedición carlista de don Miguel Gómez Damas y declarado el Estado de Guerra en la región, fue uno de los líderes del alzamiento carlista que estalló en el Valle del Jerte, a raíz del cual los pueblos de Cabezuela y Jerte se pronunciaron por don Carlos. Y Sánchez de León, por su ascendencia en la comarca, llegó a formar, en pocas horas, una nutrida partida compuesta por unos 400 efectivos.

El conjunto del valle quedó bajo la influencia de los carlistas –sí, como leen–, derrotaron a un batallón y medio de tropas isabelinas (haciendo 600 prisioneros) y las autoridades se temían lo peor: que Sánchez de León tomara Plasencia, como ya hizo, junto con otros militares, en 1823. Por ello, fuerzas isabelinas, a las que se sumó una unidad de élite del Ejército (una División de Vanguardia del Ejército del Norte), volaron sobre él.

Señal que indica el refugio utilizado por el guerrillero Sánchez de León. / E.P

En 1837, año en el que los carlistas dominaron temporalmente amplios espacios de la geografía extremeña, prosiguió con su actividad, moviéndose por el Jerte, el Ambroz, la Vera o el sur de Ávila, y entró en contacto con militares carlistas de alta graduación, como el brigadier don José Jara y García.

Pasaba el tiempo y el cerco sobre él se estrechaba. Muchos de sus hombres se fueron entregando, aprovechando los diferentes indultos ofrecidos desde el Gobierno, evitando así un final que no era otro que el presidio o la muerte.

Muerte

Pero él no. Él siguió defendiendo sus ideales hasta el fin de sus días, circunstancia que se produjo en junio de 1838. Atrincherado en un paraje de las sierras del término de Tornavacas (“Majá cerezo”, dehesa del Tejadillo) y contando ya con unos pocos hombres a sus órdenes, fue localizado (por una supuesta traición que forma parte de la rica tradición oral del Jerte) y herido de gravedad por un disparo. Seguidamente, fue trasladado hacia Jerte, en donde acabó falleciendo, no sin antes –como aún resuena dentro de la memoria colectiva local– ser arrastrado por el pueblo, atado a una bestia, como castigo y escarnio público a su rebeldía.

Paraje de Tornavacas donde fue apresado Santiago León. / E.P

Su cuerpo, antes de ser enterrado, quedó expuesto al público para disuadir las tentativas de los rebeldes y así mostrarles que ese iba a ser su final si seguían obcecados defendiendo la causa carlista.

Con su muerte –producida de una manera innoble para un militar de su talla–, se acabó no solo con un simple jefe de guerrilla que había proclamado lealtad a la persona de don Carlos, sino con un militar que, por su recorrido y sus acciones, tiene ya un puesto de honor entre los personajes ilustres de la comarca del Valle del Jerte.