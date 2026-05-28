'Tío Tani', el hombre que hizo sonar durante 38 años el alma de Guijo de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara ha concedido el Premio Viriato 2026 a Estanislao Santos, conocido popularmente como 'Tío Tani', el histórico tamborilero que marcó durante casi cuatro décadas el ritmo de la emblemática Danza de Santa Bárbara. Con este reconocimiento, el municipio rinde homenaje a toda una vida dedicada a la conservación del folclore y de las tradiciones populares de La Vera.

El galardón pone en valor la trayectoria de un vecino al que el pueblo define como humilde, trabajador y profundamente comprometido con sus raíces. Su figura está estrechamente ligada a una de las expresiones culturales más representativas de Guijo de Santa Bárbara.

Una vida ligada al folclore de Guijo de Santa Bárbara

Nacido en 1947, Estanislao Santos desarrolló su vida profesional vinculado al campo como agricultor y ganadero. Sin embargo, más allá de su trabajo diario, su nombre quedó unido para siempre a la historia cultural del municipio gracias a su papel dentro de la Danza de Santa Bárbara.

Su relación con esta tradición comenzó en 1963, cuando ingresó en el grupo como danzante con apenas 16 años. En aquellos años, el pueblo dependía de músicos llegados desde otras localidades, como Guillermo, tamborilero de Cuacos de Yuste, mientras Vitoriano ejercía como maestro de danza.

38 años como tamborilero oficial de la Danza de Santa Bárbara

El momento clave de su trayectoria llegó en 1980, cuando asumió oficialmente el papel de tamborilero del grupo, coincidiendo con la mayordomía de Marcelino de la Calle, Domingo Leal y Eleuterio Pérez.

Desde entonces y hasta 2018, 'Tío Tani' hizo sonar de manera ininterrumpida la flauta y el tamboril durante 38 años consecutivos, acompañando a distintas generaciones de danzantes y convirtiéndose en una figura imprescindible dentro del patrimonio cultural verato.

La figura del tamborilero posee un enorme valor en las tradiciones populares de Extremadura y especialmente en los pueblos de La Vera. No solo interpreta las melodías tradicionales, sino que también actúa como transmisor y guardián de un legado sonoro que ha pasado de generación en generación.

El relevo generacional del tamboril en La Vera

El vínculo de la familia Santos con esta tradición continúa hoy plenamente vivo. El relevo generacional está garantizado gracias a su hijo, Susi, quien actualmente ejerce como tamborilero del grupo y mantiene viva una herencia cultural profundamente arraigada en el municipio.

Con la concesión del Premio Viriato 2026, el consistorio de Guijo de Santa Bárbara reconoce no solo al músico y al danzante, sino también al vecino ejemplar que ha dedicado gran parte de su vida a preservar una de las tradiciones más representativas del municipio.

'Tío Toni', en una procesión. / Luis Merchán

El homenaje supone además un reconocimiento al papel que desempeñan personas anónimas en la conservación del patrimonio inmaterial de Extremadura, manteniendo vivas costumbres que siguen formando parte de la identidad colectiva de los pueblos veratos.