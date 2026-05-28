Tradiciones
Trujillo reconoce la trayectoria de Adolfo Moreno en la tradición de gigantes y cabezudos
La Asociación Gigantes y Cabezudos de Trujillo reconoce a Adolfo Moreno Duchel por sus 35 años de dedicación a una de las tradiciones más queridas de las fiestas patronales
Trujillo vivió el pasado domingo un acto cargado de emoción para agradecer la dedicación de Adolfo Moreno Duchel, vinculado durante 35 años a la salida de los gigantes y cabezudos en las fiestas patronales de la ciudad. La Asociación Gigantes y Cabezudos de Trujillo impulsó este reconocimiento, al que acudieron numerosos vecinos, miembros del colectivo y representantes municipales.
El acto comenzó por la tarde con el recorrido de los gigantes y cabezudos hasta las inmediaciones del campo de fútbol, donde se celebró el homenaje. Allí, los asistentes arroparon a Moreno, que desde hace cuatro años no puede participar en esta tradición por motivos de salud.
Durante el acto, el presidente de la asociación, Julio Panadero, puso en valor la entrega, la constancia y el cariño con los que Adolfo acompañó durante décadas esta cita festiva. También recordó su cercanía con los participantes y, de manera especial, con los niños, así como su implicación antes, durante y después de cada desfile.
Como muestra de gratitud, la agrupación le entregó un cuadro conmemorativo, un ramo de flores y un reloj. El homenaje estuvo acompañado por aplausos, música y palabras de agradecimiento hacia una persona considerada parte importante de la historia reciente de los gigantes y cabezudos trujillanos.
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