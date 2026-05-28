Valencia de Alcántara vuelve a promocionar su patrimonio medieval con un concurso fotográfico en Instagram

La fotografía volverá a convertirse este mes en una ventana abierta al patrimonio medieval de Europa. Y, una vez más, Valencia de Alcántara tendrá un papel protagonista. La localidad cacereña forma parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales, que ha lanzado la sexta edición de su concurso fotográfico en Instagram, una iniciativa que busca promocionar el legado histórico y monumental de sus municipios a través de las redes sociales.

El certamen, que se está desarrollando desde el pasado 17 de mayo hasta el 14 de junio, invita tanto a vecinos como a visitantes a capturar rincones, detalles y paisajes de las ocho localidades que integran la Red. Entre ellas destaca Valencia de Alcántara, uno de los conjuntos históricos más singulares de la provincia de Cáceres y referencia del turismo medieval en Extremadura y en la raya hispano-portuguesa.

Instagram como escaparate turístico y cultural

La propuesta vuelve a convertir a Instagram en escaparate turístico y cultural. Para participar será necesario seguir la cuenta oficial @villasmedievales, publicar una imagen tomada en cualquiera de las villas participantes, indicar el lugar de la fotografía y acompañarla del hashtag #concursoFotoRed. Además, los participantes deberán etiquetar a la organización en la publicación y podrán presentar un máximo de tres instantáneas.

Las imágenes deberán centrarse en elementos patrimoniales o paisajísticos y no podrán incluir selfies, firmas ni logotipos. La intención, según explican desde la organización, es poner el foco en la riqueza arquitectónica, histórica y natural de unas localidades que conservan buena parte de su esencia medieval.

El barrio judío de Valencia de Alcántara, protagonista

En el caso de Valencia de Alcántara, el concurso supone también una oportunidad para seguir proyectando algunos de sus enclaves más reconocibles: el barrio gótico judío —considerado uno de los mejor conservados de España—, las calles empedradas del casco histórico, las iglesias y fortalezas o el paisaje fronterizo que une Extremadura y Portugal.

La iniciativa se ha consolidado en los últimos años como una herramienta de promoción turística y participación ciudadana. Tras el cierre del plazo, un jurado profesional seleccionará siete fotografías finalistas que serán publicadas en Instagram entre el 22 de junio y el 5 de julio. A partir de ahí, será el público quien decida la imagen ganadora mediante los tradicionales 'Me gusta'.

Valencia de Alcántara en FotoRed. / Red de Ciudades y Villas Medievales

El premio principal consistirá en una experiencia turística completa en una de las villas de la Red: una noche de alojamiento con desayuno, una comida o cena para dos personas y una visita guiada. Además, habrá un segundo y tercer premio compuestos por lotes de productos eno-gastronómicos representativos de las distintas localidades participantes, con artículos como vinos, miel artesanal, aceites, dulces o conservas tradicionales.

Qué municipios forman la Red de Ciudades y Villas Medievales

La Red de Ciudades y Villas Medievales está integrada por ocho municipios de España y Portugal: Valencia de Alcántara, Almazán, Estella-Lizarra, Hondarribia, Laguardia, Marvão, Santo Domingo de la Calzada y Sigüenza.

Cartel del concurso. / Red de Ciudades y Villas Medievales

La asociación impulsa desde hace años distintas iniciativas de promoción turística y cultural vinculadas al medievo, como el Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales o el proyecto deportivo “Red-Corriendo el Medievo”, con el objetivo de mantener vivo un patrimonio que, en lugares como Valencia de Alcántara, sigue formando parte del día a día de sus calles.