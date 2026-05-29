La carretera entre Berzocana y Logrosán reabrirá en julio tras el socavón de las borrascas

La carretera provincial CC-428, entre Berzocana y Logrosán, encara ya la fase final de las obras de emergencia después del gran socavón provocado el pasado febrero por las intensas lluvias. La Diputación de Cáceres prevé que el tramo pueda reabrirse al tráfico a mediados de julio, una vez concluyan los trabajos de reconstrucción de la plataforma y reposición de la seguridad vial.

El vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, se ha desplazado este viernes hasta la zona afectada para comprobar la evolución de las obras, en una visita en la que también ha participado la alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz Benito. La actuación cuenta con una inversión cercana a los 450.000 euros y comenzó en marzo, tras declararse la emergencia por el importante deslizamiento registrado en la vía.

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

García Nicolás ha destacado que los trabajos avanzan a buen ritmo y ha señalado que "en poco más de dos meses la obra está casi finalizada". El diputado ha confiado en que la carretera pueda ponerse pronto de nuevo en servicio para que "todos los vecinos de Berzocana, Logrosán y todos los turistas que vamos a tener en la zona" puedan desplazarse "con total comodidad y seguridad".

La estabilización, casi terminada

Los trabajos de reconstrucción del terreno están ya a punto de completarse tras las labores de saneamiento y consolidación ejecutadas hasta alcanzar zonas firmes y seguras. La intervención ha incluido la construcción de estructuras de contención y estabilización mediante escollera hormigonada, un sistema formado por bloques de piedra entrelazados cuyos huecos se rellenan con hormigón, además de la aportación de materiales seleccionados para garantizar la solidez de la nueva plataforma.

Una vez cerrada esta fase, las próximas actuaciones se centrarán en la ejecución del sistema de drenaje, la extensión de la base y el nuevo firme de la carretera, así como la reposición de la señalización y de los elementos de protección vial.

El responsable provincial ha subrayado que se trata de una obra compleja, lo que ha condicionado los plazos de ejecución. Entre otras actuaciones, ha sido necesario habilitar accesos provisionales desde ambos extremos de la carretera para permitir la entrada de maquinaria y materiales hasta el punto afectado.

Cerrada desde febrero

La CC-428 permanece cerrada al tráfico desde el pasado 12 de febrero, cuando un importante deslizamiento de talud arrastró alrededor de 30 metros de carretera. El desprendimiento provocó además la caída de un vehículo, cuya ocupante tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. En el operativo intervinieron también efectivos del SEPEI de Trujillo en las labores de rescate.

La reapertura prevista para mediados de julio permitirá recuperar una conexión importante para los vecinos de Berzocana y Logrosán y para el movimiento turístico en una zona de la provincia especialmente vinculada al patrimonio natural y rural.