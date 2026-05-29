Gestión digital
La Diputación de Cáceres lanza un curso online gratuito para impulsar la digitalización agroalimentaria
La iniciativa, que se desarrollará del 4 de junio al 3 de julio, abordará gestión, marketing y herramientas tecnológicas
La transformación digital también quiere abrirse paso en el campo cacereño. La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha una nueva formación online gratuita dirigida a profesionales vinculados a la economía social agroalimentaria con el objetivo de impulsar las competencias digitales dentro de uno de los sectores con más peso en el medio rural.
Bajo el título 'La Transformación digital de las empresas sociales agroalimentarias del espacio transfronterizo', el curso contará con una duración total de 30 horas y se desarrollará entre el 4 de junio y el 3 de julio en formato completamente online.
La iniciativa busca acercar herramientas tecnológicas y nuevas estrategias digitales a cooperativas, emprendedores y empresas vinculadas al ámbito agroalimentario, especialmente en entornos rurales y zonas transfronterizas entre España y Portugal.
Tres módulos sobre digitalización, gestión y marketing
La formación estará dividida en tres módulos independientes centrados en distintos ámbitos de la digitalización aplicada al sector agroalimentario.
Entre los contenidos se abordarán cuestiones relacionadas con los retos y oportunidades de la transformación digital, herramientas tecnológicas para la gestión y comercialización de productos o estrategias de comunicación y marketing en entornos digitales.
El curso está dirigido a propietarios y propietarias de empresas, personal directivo, cooperativistas, jóvenes emprendedores, futuros gerentes y, en general, a cualquier profesional relacionado con la economía social agroalimentaria.
Además, las personas participantes recibirán un certificado una vez completada la formación.
Inscripciones abiertas hasta el 3 de junio
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 3 de junio a través del formulario habilitado por la Diputación.
La formación se impartirá íntegramente a través de la plataforma digital del proyecto Agrosocial, lo que permitirá una participación flexible y adaptada a los horarios de los profesionales del sector.
La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y tiene como objetivo fortalecer la economía social y el empleo en el ámbito agroalimentario de los territorios fronterizos.
Otro curso gratuito sobre sostenibilidad ambiental
Además de esta nueva formación en digitalización, la plataforma del proyecto también ofrece actualmente otro curso online gratuito centrado en sostenibilidad ambiental en empresas agroalimentarias.
Esta segunda formación, impulsada por la Diputación de Córdoba como entidad principal del proyecto Agrosocial, busca enseñar a identificar áreas de mejora ambiental y aplicar herramientas para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.
Ambos cursos se desarrollarán de manera simultánea en las mismas fechas: entre el 4 de junio y el 3 de julio.
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