Hallan muerto a un hombre de 50 años en Peraleda de la Mata (Cáceres)

Un varón de 50 años ha sido hallado fallecido en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata, según ha informado este viernes la Guardia Civil tras las consultas realizadas por varios medios de comunicación sobre este suceso.

La información facilitada por el instituto armado apunta a que, en el momento actual, no existen indicios ni circunstancias extrañas en torno al fallecimiento. No obstante, y conforme al procedimiento habitual en este tipo de casos, se practicará la correspondiente autopsia, que será la que permita determinar con exactitud las causas de la muerte.

A la espera de la autopsia

La Guardia Civil ha enmarcado la realización de la autopsia dentro del protocolo ordinario que se sigue cuando una persona aparece fallecida y no se conocen todavía las causas concretas del fallecimiento.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que ha sido localizado el cuerpo ni sobre el punto exacto de la localidad donde se ha producido el hallazgo. La investigación queda pendiente ahora del resultado del examen forense, que deberá aclarar el origen de la muerte.

Otro suceso similar en la provincia

Este caso se produce después de otro suceso registrado el pasado mes de marzo en la provincia de Cáceres. El 21 de marzo se informó del hallazgo de dos hermanos fallecidos en una vivienda de Zarza de Granadilla, cuyos cuerpos habían sido localizados el día 18.

En aquel caso, la Guardia Civil también se hizo cargo de las diligencias y, según las primeras comprobaciones, no se apreciaron indicios de criminalidad ni señales de la intervención de terceras personas. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la realización de las autopsias, claves para determinar las causas de ambos fallecimientos.