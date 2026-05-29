Suceso
Herido un varón de 35 años en un incendio de una vivienda en Jerte
Ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono y ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto
Un hombre de 35 años ha resultado herido de carácter menos grave tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono por un incendio en su vivienda de la localidad cacereña de Jerte.
El suceso ha sido registrado sobre las 3.00 horas de este viernes, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de que había un incendio en una vivienda ubicada en la travesía Gargantilla.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico, el Punto de Atención Continuada de Cabezuela del Valle, dos dotaciones del parque de Bomberos de Plasencia y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.
Como consecuencia del suceso, el herido ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, por la cual ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
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