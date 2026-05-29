Más de 3,2 millones para que Almoharín vuelva a ponerse en pie tras los temporales

Almoharín contará con una de las mayores inversiones públicas recibidas en los últimos años para la recuperación y mejora de infraestructuras municipales dañadas por los temporales que afectaron a Extremadura.

El ayuntamiento ha anunciado la concesión de una subvención de 3.201.513,63 euros procedente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España destinada a financiar actuaciones de reparación, reconstrucción y mejora de distintos espacios e instalaciones del municipio.

La ayuda llega después de la solicitud presentada por el consistorio tras los fenómenos meteorológicos adversos registrados meses atrás y permitirá intervenir sobre infraestructuras consideradas esenciales para el funcionamiento diario de la localidad y para el mantenimiento de la actividad económica y social de Almoharín.

Caminos rurales e instalaciones municipales

Aunque el ayuntamiento todavía no ha detallado oficialmente todas las actuaciones concretas que se ejecutarán con cargo a esta subvención, desde el consistorio ya han avanzado que buena parte de la inversión irá destinada a la recuperación y mejora de caminos rurales afectados por los temporales.

Estas vías desempeñan un papel fundamental dentro de la actividad agrícola y ganadera del municipio, especialmente en una localidad donde buena parte de la economía continúa vinculada al sector primario.

Además de los caminos, la subvención permitirá actuar sobre instalaciones municipales que sufrieron daños durante los episodios meteorológicos adversos registrados en la zona.

Entre los espacios señalados por el ayuntamiento aparecen infraestructuras relacionadas con el ámbito deportivo, cultural y comunitario, consideradas fundamentales dentro de la vida cotidiana del municipio.

"No hablamos solo de infraestructuras"

La alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina Márquez, ha valorado la concesión de la ayuda como una muestra del respaldo institucional hacia el mundo rural y hacia los pequeños municipios.

La regidora considera que esta inversión representa también una apuesta por la igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia y ha defendido el papel de la política como "herramienta capaz de mejorar la vida de las personas".

Carlos Gil

Según trasladó la alcaldesa, el municipio afronta esta nueva etapa con "orgullo y esperanza", destacando además que la ayuda demuestra que "Almoharín importa y que sus vecinos no están solos".

Molina insistió también en que la subvención no debe interpretarse únicamente desde el punto de vista económico o urbanístico, sino como una inversión directamente relacionada con la protección de la forma de vida del municipio.

En este sentido, recordó la importancia que tienen espacios como el auditorio, el pabellón o las instalaciones deportivas dentro de la convivencia diaria de la localidad, señalando que son lugares donde el pueblo desarrolla buena parte de su actividad social y comunitaria.

Apoyo al mundo rural

La alcaldesa quiso además poner en valor el compromiso del Ejecutivo central con los municipios rurales y defendió la necesidad de mantener inversiones públicas que permitan combatir desigualdades territoriales.

Molina contrapuso este tipo de actuaciones frente a discursos políticos basados, según expresó, "en la confrontación y la división", defendiendo una forma de gobernar centrada en la protección de los servicios públicos y el apoyo institucional a pequeños municipios.

La regidora considera que la ayuda concedida a Almoharín refleja una política orientada a evitar que los pueblos pierdan oportunidades de desarrollo o queden relegados frente a territorios con mayor población o capacidad económica.

Más de tres millones para transformar el municipio

La subvención permitirá además reforzar distintas infraestructuras vinculadas al día a día de los vecinos y abrirá la puerta a actuaciones que el ayuntamiento considera fundamentales para el futuro del municipio.

Desde el consistorio destacan que la inversión tendrá impacto tanto sobre servicios públicos como sobre la actividad económica local, especialmente en sectores vinculados a agricultura, ganadería y mantenimiento de infraestructuras rurales.

El Ayuntamiento de Almoharín ha agradecido además la colaboración institucional y el respaldo recibido durante todo el proceso de tramitación de la ayuda, señalando que las actuaciones previstas serán determinantes para recuperar espacios afectados por los temporales y mejorar infraestructuras esenciales para el municipio.

Con esta inversión superior a los tres millones de euros, Almoharín afronta ahora una nueva fase de reconstrucción y mejora urbana en la que caminos rurales, instalaciones municipales y espacios comunitarios volverán a situarse en el centro de las prioridades del municipio.