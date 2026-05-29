Jugar como en la prehistoria: la propuesta que prepara Berzocana para aprender divirtiéndose sin pantallas

Mucho antes de las consolas, los móviles o Internet, los niños también llenaban las tardes de juegos, imaginación y aventuras improvisadas con piedras, palos o elementos de la naturaleza. Precisamente ese viaje al pasado es el que propone Berzocana este sábado con una actividad donde los más pequeños podrán descubrir cómo se divertían quienes habitaron el geoparque hace miles de años, aprendiendo historia casi sin darse cuenta mientras juegan.

La actividad comenzará a las doce de la mañana en la Casa de Cultura de la localidad. Bajo el título 'Jugando como en la prehistoria: diversión sin pantallas', se trata de un taller gratuito que no requiere inscripción previa, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años.

Organizado por el Centro de Interpretación de la Arqueología de Berzocana, el encuentro propone un recorrido lúdico por distintas épocas históricas a través de juegos tradicionales y actividades inspiradas en la prehistoria y la antigüedad.

Cómo jugaban los niños hace miles de años

La actividad plantea una pregunta sencilla, pero poco habitual entre las nuevas generaciones: ¿a qué jugaban los niños antes de la tecnología moderna?

Durante el taller, los participantes descubrirán juegos y dinámicas inspiradas en distintas etapas históricas, especialmente en la prehistoria y las primeras sociedades humanas.

La propuesta busca además fomentar formas de ocio alejadas de las pantallas mediante actividades relacionadas con movimiento, imaginación, naturaleza y trabajo colectivo.

Desde la organización explican que el objetivo pasa por acercar la arqueología y la historia de una forma participativa y divertida adaptada al público infantil.

Berzocana y su vínculo con la prehistoria

La elección de Berzocana para esta actividad no es casual. La localidad mantiene una profunda relación con la arqueología y el pasado prehistórico del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

El municipio y su entorno albergan algunos de los yacimientos y espacios arqueológicos más importantes del noreste de la provincia de Cáceres.

Uno de los elementos más conocidos son los célebres tesoros de Berzocana, dos conjuntos de piezas de oro datados en la Edad del Bronce encontrados en las inmediaciones del municipio durante el siglo XX.

Estas joyas prehistóricas, consideradas uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Extremadura, evidencian la presencia de comunidades humanas organizadas en esta zona hace más de 3.000 años.

Cuevas, pinturas rupestres y antiguos pobladores

El entorno montañoso de Berzocana conserva además importantes muestras de arte rupestre esquemático repartidas entre abrigos y riscos cuarcíticos del geoparque.

Muchas de estas pinturas prehistóricas aparecen vinculadas a antiguos lugares de refugio y zonas utilizadas por grupos humanos durante milenios.

La combinación entre relieve abrupto, disponibilidad de agua y abundancia de recursos naturales convirtió históricamente este territorio en un espacio favorable para asentamientos humanos desde épocas muy antiguas.

Precisamente el Parque Arqueológico de Berzocana se ha consolidado durante los últimos años como uno de los grandes referentes patrimoniales de esta zona del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

La arqueología como herramienta educativa

El Centro de Interpretación de la Arqueología de Berzocana mantiene desde hace tiempo una importante labor de divulgación histórica y educativa vinculada al patrimonio prehistórico de la comarca.

A través de talleres, rutas y actividades didácticas, el centro busca acercar la arqueología a públicos de todas las edades mediante formatos más accesibles y participativos.

En el caso de esta actividad infantil, el juego se convierte además en la principal herramienta para comprender cómo era la vida cotidiana de los primeros pobladores del territorio.

Una alternativa al ocio digital

La propuesta llega además en un momento en el que numerosas actividades educativas buscan recuperar juegos tradicionales y dinámicas presenciales frente al creciente protagonismo de las pantallas en el ocio infantil.

El taller apuesta precisamente por actividades manuales, interacción colectiva y juegos basados en imaginación y movimiento, muy alejados del consumo digital habitual.

Desde la organización recuerdan además que muchas de las dinámicas lúdicas utilizadas por niños durante siglos estaban estrechamente vinculadas al entorno natural y a materiales sencillos disponibles en el propio territorio.

Viajar miles de años atrás jugando

Durante unas horas, Berzocana permitirá que los más pequeños cambien móviles y pantallas por juegos inspirados en la vida de quienes habitaron el territorio hace miles de años.

Entre arqueología, imaginación y actividades al aire libre, la jornada convertirá la Casa de Cultura en un pequeño viaje a la prehistoria donde aprender historia será tan sencillo como jugar, correr y descubrir cómo se divertían los antiguos pobladores del Geoparque mucho antes de que existiera la tecnología actual.