Un nuevo programa en Jarandilla de la Vera busca mejorar la empleabilidad en el medio rural

El alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, y Mehrad Alizadeh, representante de Convive Fundación Cepaim, han presentado el proyecto '+Raíces, acciones para el acceso al mercado laboral en los entornos rurales', una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión social en los municipios rurales de la comarca.

El programa forma parte del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y está cofinanciado por la Unión Europea y Fundación MAPFRE a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025.

La iniciativa tiene como principal objetivo facilitar el acceso al empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, desempleados, mujeres y personas inmigrantes en búsqueda activa de trabajo que residen en el medio rural.

Fermín Encabo y Mehrad Alizadeh. / Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

Para ello, el proyecto contempla la puesta en marcha de itinerarios integrados de inserción sociolaboral adaptados a las necesidades reales de los municipios y a los nuevos yacimientos de empleo detectados en la comarca. Desde la organización destacan además que se trata de "un proyecto abierto a todas las personas desempleadas de nuestros municipios más pequeños".

Entre los objetivos específicos del programa se encuentran la detección de oportunidades laborales en el entorno rural, la mejora de la empleabilidad mediante itinerarios personalizados y el trabajo coordinado con ayuntamientos, servicios sociales, entidades sociales, servicios públicos de empleo y empresas, con el fin de desarrollar una intervención integral y efectiva.

Actuaciones formativas

El proyecto incluye diversas actuaciones, como diagnósticos territoriales sobre nuevos nichos de empleo, itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, acciones de preformación y capacitación profesional, así como labores de prospección empresarial y contacto con compañías para facilitar ofertas de trabajo.

En el apartado formativo, durante las próximas semanas se desarrollarán diferentes cursos adaptados a las necesidades detectadas en los municipios participantes. Entre ellos destacan formaciones en limpieza viaria y prevención de riesgos laborales en trabajos temporales en altura, cursos homologados de prevención de riesgos laborales en albañilería impartidos junto a la Fundación Laboral de la Construcción y una formación de camarero o camarera de piso prevista para el próximo mes de septiembre.

Desde el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera y Convive Fundación Cepaim han agradecido la colaboración y difusión de esta iniciativa, que busca generar nuevas oportunidades laborales y contribuir a combatir la despoblación en el medio rural.