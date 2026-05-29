La propuesta cultural que quiere hacerte vivir el cine más allá de la pantalla este verano en Hernán-Pérez

En un momento donde la mayoría de películas se consumen desde el móvil, en silencio y de forma individual, Hernán-Pérez quiere recuperar algo que parecía haberse perdido: sentarse con otras personas a hablar de cine.

La nueva tertulia cinematográfica impulsada por la Asociación Juvenil Nutria propone precisamente eso, convertir una tarde cualquiera en un espacio para compartir opiniones, recuerdos y debates alrededor del séptimo arte.

La actividad, dirigida a mayores de 12 años, tendrá lugar el próximo 13 de junio a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del municipio y propone una tarde de debate, análisis y conversación en torno al séptimo arte abierta al público hasta completar aforo.

El cine como espacio de encuentro

Las tertulias cinematográficas forman parte desde hace décadas de la tradición cultural ligada al cine en numerosos municipios y asociaciones culturales españolas.

Mucho antes de la aparición de las plataformas digitales y el consumo individualizado de contenidos, los cineclubs y debates posteriores a las proyecciones funcionaban como espacios donde espectadores compartían opiniones, analizaban películas y reflexionaban sobre cuestiones sociales, artísticas o históricas presentes en las obras.

En Extremadura, este tipo de actividades han mantenido una presencia especialmente activa gracias a asociaciones juveniles, casas de cultura y colectivos culturales vinculados al mundo audiovisual.

La propuesta organizada en Hernán-Pérez recupera precisamente esa filosofía basada en el diálogo y la participación colectiva.

El auge de los cineclubs y las tertulias

España vivió un importante crecimiento de cineclubs y asociaciones cinematográficas especialmente durante la segunda mitad del siglo XX.

Muchos de estos espacios funcionaron no solo como lugares de difusión cultural, sino también como puntos de debate y pensamiento crítico en torno a la sociedad, la política o la creación artística.

Las tertulias posteriores a las proyecciones permitían además acercar el lenguaje cinematográfico a espectadores no especializados y fomentar una mirada más reflexiva sobre el cine.

Con el paso de los años, aunque muchos cineclubs tradicionales desaparecieron, numerosas asociaciones culturales han continuado impulsando encuentros y debates vinculados al séptimo arte.

El cine como herramienta social

Especialistas en educación y comunicación audiovisual recuerdan además que el cine desempeña un importante papel como herramienta social y educativa.

Las películas permiten abordar cuestiones relacionadas con memoria histórica, igualdad, convivencia, diversidad o salud mental desde perspectivas cercanas y accesibles para el público.

Precisamente por ello, muchas actividades culturales vinculadas al cine incorporan posteriormente espacios de diálogo y reflexión donde los asistentes pueden intercambiar opiniones y experiencias.

La tertulia organizada en Hernán-Pérez se enmarca además dentro de actividades financiadas con cargo a créditos recibidos del Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La cultura como motor en el medio rural

La celebración de iniciativas culturales de este tipo adquiere además una especial importancia en municipios rurales donde la programación cultural estable suele ser más limitada que en grandes ciudades.

Casas de cultura, asociaciones juveniles y colectivos vecinales desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener actividades vinculadas a cine, teatro, música o literatura.

En muchos pueblos extremeños, este tipo de encuentros se han convertido además en espacios intergeneracionales donde vecinos de distintas edades comparten experiencias culturales comunes.

La Asociación Juvenil Nutria

La Asociación Juvenil Nutria aparece como impulsora de una actividad que busca fomentar participación cultural y ocio alternativo dentro del municipio.

Este tipo de colectivos juveniles mantienen una importante presencia en numerosos pueblos extremeños mediante la organización de talleres, actividades sociales y propuestas culturales orientadas especialmente a jóvenes y familias.

La apuesta por formatos participativos como las tertulias culturales responde además a un creciente interés por recuperar espacios de encuentro presencial frente al consumo digital individual.

Una tarde para hablar de cine

La propuesta no busca únicamente analizar películas ni hablar de directores famosos. Lejos de las grandes salas comerciales y del consumo rápido de plataformas, la propuesta apuesta por recuperar algo tan sencillo como sentarse a hablar de películas en grupo.

Lo que realmente pretende es fomentar el hábito de detenerse un rato, escuchar otros puntos de vista y comprobar cómo una misma escena puede significar cosas completamente distintas según quién la mire. Algo que, en tiempos de consumo rápido y pantallas individuales, empieza a convertirse casi en una rareza cultural