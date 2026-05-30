¿Y si la dehesa pudiera escucharse? Berrocalejo te invita a una intervención sonora única

La dehesa de Berrocalejo se transformará en un gran escenario natural donde paisaje, sonido y memoria compartirán protagonismo gracias a 'Música Trashumante: Al hilo de la merina', una intervención artística itinerante que combinará improvisación musical, naturaleza y participación colectiva en pleno entorno rural extremeño.

La propuesta, organizada por La Nave VA, convertirá durante una tarde la dehesa del Campo Arañuelo en un espacio sonoro vivo en el que cuatro músicos recorrerán el territorio interpretando música en directo mediante un sistema portátil de amplificación.

La actividad se desarrollará en un municipio de apenas 120 habitantes donde este tipo de iniciativas culturales funcionan también como herramienta de dinamización rural y experimentación artística vinculada al paisaje.

La dehesa convertida en escenario sonoro

El proyecto, que se llevará a cabo este sábado, plantea una experiencia inmersiva donde el público no actuará únicamente como espectador, sino también como parte activa de la intervención.

Durante el recorrido, los asistentes desplegarán un hilo de lana a lo largo del trayecto creando una especie de huella colectiva inspirada en la tradición trashumante de la oveja merina y en los antiguos caminos ganaderos ligados históricamente al territorio extremeño.

La música irá adaptándose además a las condiciones cambiantes del entorno, incorporando elementos como la luz, el movimiento o la propia acústica natural de la dehesa.

La recepción de participantes comenzará a las 19:30 horas y el recorrido arrancará oficialmente a las 20:45 horas desde La Nave VA.

Improvisación musical en movimiento

La ejecución sonora correrá a cargo de El Intruso, colectivo especializado en improvisación libre que cuenta con más de 25 años de trayectoria dentro de la experimentación musical contemporánea.

El grupo ha desarrollado cerca de 800 sesiones y más de 200 publicaciones musicales a lo largo de su trayectoria, explorando formatos donde improvisación, electrónica y creación colectiva funcionan como eje principal de sus actuaciones.

En esta ocasión, el colectivo traslada esa práctica al entorno rural extremeño mediante una propuesta donde el paisaje deja de ser un simple fondo para convertirse en parte activa de la intervención artística.

La tradición merina como inspiración

El director de La Nave VA, Pepe de la Pisa, considera que el proyecto encuentra en la dehesa extremeña un territorio especialmente simbólico debido a la relación histórica existente entre la trashumancia, la oveja merina y los caminos ganaderos que atraviesan la región.

Según explica, el paisaje funciona aquí "como un auténtico interlocutor" dentro de la propuesta artística y no únicamente como un espacio donde desarrollar una actuación musical.

La idea de trabajar con lana y con referencias vinculadas a la trashumancia conecta además la intervención con una de las actividades históricas más importantes dentro del mundo rural extremeño.

Radiofrecuencia, sintetizadores y naturaleza

La experiencia, podrá seguirse también desde el interior de La Nave VA mediante una transmisión por radiofrecuencia que permitirá escuchar la evolución sonora del recorrido desde una instalación paralela habilitada dentro del espacio cultural.

El cierre de la intervención llegará con una actuación conjunta final donde se incorporarán batería y sintetizadores, mezclando sonidos electrónicos con la improvisación desarrollada previamente en el recorrido por la dehesa.

La actividad forma parte de la línea de trabajo impulsada por La Nave VA alrededor de proyectos relacionados con sostenibilidad, creación contemporánea y territorio rural.

Un colectivo ligado a la improvisación musical

El Intruso se ha consolidado durante las últimas décadas como uno de los colectivos más vinculados a la improvisación libre y a la experimentación sonora dentro del panorama alternativo español.

El proyecto trabaja habitualmente sobre formatos abiertos donde la música se construye en tiempo real mediante interacción directa entre intérpretes, espacio y contexto. Su trayectoria incluye actuaciones, sesiones de improvisación, publicaciones experimentales y colaboraciones con propuestas artísticas multidisciplinares.

Precisamente esa capacidad para adaptar el sonido a cada entorno convierte al colectivo en una pieza fundamental dentro de una intervención donde el paisaje extremeño adquiere un papel protagonista.

La Nave VA y la cultura en el medio rural

La Nave VA funciona actualmente como espacio de creación, residencia artística y experimentación cultural situado en la comarca cacereña del Campo Arañuelo.

El proyecto impulsa iniciativas vinculadas a arte contemporáneo, sostenibilidad, investigación sonora y relación entre cultura y territorio rural.

A través de residencias, talleres y encuentros artísticos, La Nave VA busca además generar nuevas formas de conexión entre creación contemporánea y paisaje rural, apostando por propuestas alejadas de los circuitos culturales urbanos tradicionales.

De esta manera, la dehesa de Berrocalejo volverá a convertirse durante unas horas en un espacio donde naturaleza, memoria trashumante y experimentación sonora caminarán juntas al ritmo de una intervención artística pensada para escucharse, recorrerse y vivirse desde dentro.