Verano musical
Prepárate para cantar en directo los éxitos de Depol en un concierto gratuito en Miajadas
La actuación se enmarca dentro de la gira 'No lo sé ni yo Tour' y busca dinamizar la oferta cultural para el público joven en Extremadura
Las canciones que millones de jóvenes escuchan cada día en TikTok, Spotify o Instagram sonarán este verano en directo en Miajadas.
El municipio cacereño recibirá este verano a Depol, uno de los nombres con mayor crecimiento dentro del nuevo pop español, en una noche donde la caseta municipal volverá a llenarse de móviles en alto, letras coreadas y ambiente festivo.
El cantante actuará en la caseta municipal dentro de su gira 'No lo sé ni yo Tour', en un concierto con entrada gratuita que formará parte de la programación festiva del municipio.
Quién es DePol
Detrás del nombre artístico de DePol se encuentra Fernando DePol, cantante y compositor madrileño que comenzó a ganar notoriedad a través de redes sociales y plataformas digitales antes de consolidarse dentro del panorama pop español.
El artista ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años gracias a canciones de estilo pop melódico, letras cercanas y una imagen muy vinculada a las nuevas generaciones.
Su trayectoria comenzó especialmente ligada a versiones musicales difundidas en internet, donde consiguió captar una importante comunidad de seguidores antes de dar el salto a temas propios y escenarios de mayor tamaño.
Con el tiempo, DePol ha ido consolidando además una identidad musical marcada por sonidos pop actuales, influencias acústicas y canciones centradas en relaciones personales, emociones y experiencias cotidianas.
El éxito de las plataformas digitales
Buena parte del crecimiento del cantante ha estado vinculada al impacto de plataformas digitales y redes sociales, donde varias de sus canciones han alcanzado millones de reproducciones.
Temas como 'Quién diría', 'Ibiza' o 'Qué bonita' han contribuido a situarlo entre los nombres jóvenes con mayor proyección dentro del pop comercial español.
El artista ha conseguido además conectar especialmente con público adolescente y joven adulto gracias a una imagen cercana y a letras fácilmente reconocibles para su generación.
Durante los últimos años, DePol ha pasado de actuar en pequeños formatos a participar en festivales y giras nacionales cada vez más amplias.
La gira 'No lo sé ni yo Tour'
El concierto de Miajadas se enmarca dentro de la gira 'No lo sé ni yo Tour', con la que el cantante recorrerá distintas ciudades y municipios españoles durante los próximos meses.
La gira toma su nombre de uno de los trabajos más recientes del artista y mantiene el estilo cercano y emocional que caracteriza buena parte de su repertorio.
Los conciertos de DePol suelen combinar canciones más íntimas con momentos de mayor ritmo y participación del público, especialmente entre seguidores jóvenes que conocen gran parte de sus temas a través de redes sociales y plataformas musicales.
Música y verano en Miajadas
La actuación volverá además a reforzar la programación musical veraniega de Miajadas, donde los conciertos y actividades festivas ocupan un papel destacado durante los meses de verano.
La caseta municipal se convertirá así en uno de los principales puntos de encuentro de la noche miajadeña con una propuesta orientada especialmente al público joven.
El formato gratuito del concierto busca además facilitar una amplia asistencia y consolidar este tipo de actuaciones como parte importante de la oferta cultural y festiva del municipio.
Una noche de pop en pleno verano extremeño
El concierto de DePol, que tendrá lugar el próximo 1 de agosto, llenará de música las calles de Miajadas durante una de las noches centrales del verano.
Cuando empiecen a sonar los primeros acordes y cientos de voces acompañen cada estribillo, el concierto dejará de parecer únicamente una actuación más del verano extremeño.
Porque buena parte del fenómeno DePol se entiende precisamente ahí: canciones nacidas en plataformas digitales que terminan convirtiéndose en banda sonora colectiva para toda una generación delante de un escenario.
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