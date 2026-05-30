Así es el drama demográfico en la provincia de Cáceres: pueblos con un solo niño

Hay pueblos de la provincia de Cáceres donde encontrar niños se ha convertido casi en una excepción. Que, irónicamente, ver a un niño en invierno es casi como ver un gamusino. Localidades en las que las escuelas sobreviven con matrículas mínimas, donde apenas nacen bebés y donde algunos tramos de edad infantil apenas suman uno o dos menores en todo el municipio.

Los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), elaborados a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a ser de 2022 reflejan el avance silencioso de un problema que lleva años creciendo en el mundo rural extremeño: la desaparición de población joven.

El mapa de la provincia deja escenas demográficas límite. Municipios como Villamiel, Talaveruela de la Vera, Villar de Plasencia o Salvatierra de Santiago apenas cuentan con un menor de entre 0 y 4 años. En otros casos, como Higuera de Albalat o Villa del Rey, la cifra de niños de entre 10 y 14 años también se reduce prácticamente a uno solo.

La estadística utilizada por el IEEX mide el porcentaje que representa cada grupo de edad sobre la población total del municipio. La fórmula es sencilla: dividir el número de menores de un tramo concreto entre el total de habitantes y multiplicarlo por cien. Sin embargo, detrás de esos porcentajes se esconde una realidad mucho más dura cuando se traducen a personas concretas.

Uno o dos niños en el pueblo

El caso más extremo aparece en Villamiel, en la Sierra de Gata. El municipio registra un 0,26% de población entre 0 y 4 años. Con una población cercana a los 442 habitantes, el porcentaje equivale a aproximadamente un único niño menor de cinco años en todo el pueblo.

Tabla con los pueblos más afectados. / E.P

La situación se repite en Talaveruela de la Vera. El municipio verato cuenta con unos 338 vecinos y un porcentaje del 0,33% de población entre 0 y 4 años, lo que supone también apenas un menor en esa franja de edad. En Villar de Plasencia ocurre algo similar: 234 habitantes y un 0,42% de población infantil, equivalente igualmente a un solo niño pequeño.

En Salvatierra de Santiago, localidad de poco más de 270 habitantes, el grupo de 0 a 4 años representa el 0,38% de la población total. La cifra vuelve a traducirse en un único menor. En Villamesías, con 251 vecinos, el porcentaje del 0,39% deja un resultado prácticamente idéntico.

Otros municipios logran cifras ligeramente superiores, aunque igualmente críticas. Cabezabellosa, en el Valle del Jerte, tiene alrededor de 607 habitantes y un porcentaje infantil del 0,29%. En términos absolutos, apenas habría dos niños menores de cinco años. Casas del Castañar, con 584 habitantes y un 0,37%, también rondaría únicamente los dos menores.

La falta de relevo generacional también se aprecia en la población de entre 5 y 9 años. Municipios como Alcollarín, con 799 habitantes; Arroyomolinos de la Vera, con 445; Cabezabellosa, con 607; o Villamiel, con 442 vecinos, vuelven a aparecer entre las localidades con menor presencia infantil de la provincia.

Tabla con los pueblos más afectados. / E.P

La situación es especialmente delicada en Carrascalejo, con apenas 226 habitantes; Casares de las Hurdes, con 376; Herguijuela, con 332; o Palomero, con 381 vecinos. También figura Garganta la Olla, municipio de La Vera con unos 516 habitantes. La repetición constante de estas localidades en distintos grupos de edad evidencia que el problema no es puntual, sino estructural: nacen pocos niños y cada vez menos familias jóvenes permanecen en estos pueblos.

La situación de los preadolescentes tampoco brilla

La situación no mejora en la franja de 10 a 14 años. Higuera de Albalat, uno de los municipios menos poblados de la provincia con apenas 95 habitantes, registra un 0,64% de población en ese grupo de edad. El porcentaje equivale a un único menor de entre 10 y 14 años en todo el municipio.

Villa del Rey presenta un escenario similar. Con unos 118 habitantes y un 0,87% de población adolescente, apenas habría un menor en esa franja. En Santa Marta de Magasca, con cerca de 289 vecinos, el 0,66% se traduce en apenas dos adolescentes.

La estadística también refleja la gravedad del problema en Casares de las Hurdes, uno de los municipios que aparece repetidamente entre los más envejecidos de la provincia. Con alrededor de 376 habitantes, registra un 0,53% tanto en el grupo de 0 a 4 años como en el de 10 a 14. En términos absolutos, apenas existirían dos menores en cada tramo de edad.

Tabla con los municipios más afectados. / E.P

Carrascalejo es otro de los casos más significativos. El municipio aparece entre los pueblos con menor presencia juvenil tanto en primera infancia como en adolescencia. Con unos 226 habitantes, tendría aproximadamente un menor de entre 0 y 4 años y apenas dos adolescentes de entre 10 y 14.

Los datos muestran además un patrón territorial claro. La mayoría de municipios afectados pertenecen a comarcas rurales históricamente golpeadas por la despoblación, como Las Hurdes, La Vera, Sierra de Gata, el Valle del Jerte o la Sierra de Montánchez. Son territorios donde la emigración juvenil lleva décadas reduciendo nacimientos y envejeciendo la población.

Consecuencias

La pérdida de población infantil tiene consecuencias directas sobre la supervivencia de servicios públicos. Muchas escuelas rurales funcionan con aulas mixtas y números mínimos de alumnos. En algunos municipios, la continuidad de los colegios depende de uno o dos niños. Cuando una familia abandona el pueblo, la viabilidad del centro educativo queda comprometida.

El problema también afecta al mantenimiento de consultorios médicos, transporte público y actividad económica. Menos niños implica menos familias jóvenes, menos consumo y menos posibilidades de relevo generacional. En varios de estos municipios, la edad media supera ampliamente los 50 años.

La caída de la natalidad se combina además con otros factores estructurales: falta de empleo estable, dificultades de acceso a vivienda rehabilitada, escasez de servicios y concentración de oportunidades laborales en Cáceres, Plasencia o Navalmoral de la Mata.

Los datos del IEEX y el INE dibujan así una realidad demográfica extrema. En algunos pueblos de la provincia de Cáceres, la infancia ya no es un grupo social numeroso, sino una presencia casi testimonial. Municipios donde un solo niño puede representar a toda una generación.