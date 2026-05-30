Jessica Alcaraz triunfa en Guadalupe con Dalboroque: "Lo que falta en un pueblo es una oportunidades para crearlo"

Jessica Alcaraz nació en Paraguay, pasó su infancia y adolescencia en Cáceres y terminó encontrando su proyecto de vida en Guadalupe, un pueblo al que llegó casi por intuición y donde decidió abrir Dalboroque, una tienda y bar especializado en vinos naturales, cerveza artesana y elaboraciones de pequeños productores extremeños.

Lo que comenzó como una apuesta personal y casi improvisada se ha convertido en uno de los espacios más singulares del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, mezclando gastronomía, cultura y vida rural.

De Paraguay a Extremadura pasando por Madrid

Jessica llegó siendo muy pequeña desde Paraguay junto a su familia y creció en Cáceres. Más tarde se marchó a Madrid para estudiar Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense, una formación que terminaría marcando buena parte de su filosofía profesional.

Durante casi diez años vivió en la capital, aunque también pasó temporadas en otras zonas como Tarragona, donde trabajó en una bodega durante la vendimia. Fue precisamente allí, en un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes, donde comenzó a plantearse otro modelo de vida.

La experiencia rural le despertó la idea de emprender lejos de las grandes ciudades. Inicialmente, intentó desarrollar el proyecto en Cáceres, pero los problemas burocráticos y las licencias terminaron frenando aquella posibilidad.

La "corazonada" de Guadalupe

El cambio llegó casi de forma inesperada. Jessica viajó a la zona para ayudar a un amigo relacionado con el mundo del vino y la poda en Cañamero. Después pasó por Guadalupe y tuvo la sensación de que aquel lugar podía convertirse en su nuevo hogar.

La joven reconoce que llevaba años sin visitar la zona desde aquellas excursiones escolares habituales de la infancia. Sin embargo, al regresar volvió a descubrir el potencial del territorio.

Ese mismo día comenzó a buscar locales y el primero que visitó terminó convirtiéndose en Dalboroque.

Productos con historia detrás

La idea de negocio surgió alrededor de los productos locales y de pequeños productores. Jessica quedó especialmente sorprendida por la calidad de quesos, aceites, mieles y vinos de la zona.

Dalboroque abrió oficialmente el 1 de abril de 2023 como tienda especializada en vinos naturales o de mínima intervención, cervezas artesanas, quesos, embutidos y productos de proximidad.

De Paraguay a Guadalupe: Jessica Alcaraz triunfa con su apuesta por el producto extremeño / Cedido a El Periódico Extremadura

Desde el principio apostó por pequeños proyectos familiares y productores independientes frente a marcas industriales o grandes distribuidoras.

Su intención era dar visibilidad a vinos y cervezas artesanas extremeñas que muchas veces pasaban desapercibidas incluso dentro de la propia región.

Degustaciones para perder el miedo

Jessica comenzó organizando pequeñas degustaciones dentro de la tienda. Abría botellas los fines de semana y ofrecía catas informales para que los clientes conocieran productos que nunca habían probado.

La idea funcionó hasta el punto de que, tras la primera Navidad, el local contiguo quedó libre y decidió ampliar el proyecto creando también un pequeño bar unido a la tienda. El nuevo espacio abrió el 11 de octubre de 2024 y permitió ampliar las actividades culturales o gastronómicas.

Dentro de esa programación, la propietaria avanza que el próximo gran evento será una cata de vinos prevista para el sábado 6 de junio a las 20:00 horas. En ella participará el sumiller extremeño Juan Antonio Baena, al que considera uno de los profesionales más reconocidos del sector en la región.

Además, Jessica explica que Dalboroque continúa creciendo y que el proyecto busca incorporar próximamente a la plantilla un perfil especializado en vinos, cervezas artesanas o café, reforzando así la apuesta del local por la cultura gastronómica y el producto de calidad.

Mucho más que vino y cerveza

Dalboroque terminó convirtiéndose también en un punto cultural dentro del pueblo.

Actualmente, organiza catas con productores, presentaciones de libros, conciertos acústicos y exposiciones fotográficas rotatorias vinculadas tanto a Guadalupe como a otros municipios extremeños.

Jessica explica que el objetivo siempre ha sido crear comunidad alrededor de otra forma de consumir y de entender el ocio.

La joven considera que detrás de cada botella o producto artesanal existe una historia personal, familiar y territorial que merece ser contada.

La vida rural como oportunidad

La propietaria defiende además que muchos pueblos ofrecen oportunidades que en ocasiones pasan desapercibidas para quienes viven en grandes ciudades.

Jessica asegura que uno de los grandes errores es ver únicamente lo que falta en el medio rural en lugar de interpretar esos vacíos como posibilidades para emprender.

Reconoce que el cambio de ritmo respecto a Madrid no siempre resulta sencillo, pero insiste en que la tranquilidad, la cercanía humana y el contacto con la naturaleza compensan ese proceso de adaptación.

La cercanía que no encontró en una ciudad

Uno de los aspectos que más valora de Guadalupe es precisamente la acogida vecinal.

Jessica destaca cómo muchos vecinos comenzaron a llevar familiares y amigos a conocer el negocio durante fines de semana y periodos vacacionales, algo que considera difícil de reproducir en grandes ciudades donde la competencia y el ritmo diario generan relaciones mucho más impersonales.

También señala que vivir rodeada de naturaleza ha influido directamente sobre su creatividad y bienestar personal.

El origen de Dalboroque

Incluso el nombre del negocio nació en mitad de una jornada rural. Durante una comida en el campo tras una poda en Cañamero escuchó la expresión "estar de alboroque", utilizada antiguamente como sinónimo de celebración, sobremesa o encuentro festivo.

El término quedó grabado en su memoria y reapareció justo cuando regresaba en coche tras cerrar el acuerdo del local en Guadalupe.

La palabra terminó encajando perfectamente con la filosofía del proyecto: compartir vino, comida, conversación y tiempo alrededor de productos elaborados con cuidado y cercanía.

Una apuesta por quedarse

Dos años después de abrir las puertas, Jessica asegura sentirse satisfecha de haber apostado por Guadalupe y por el mundo rural.

Dalboroque se ha convertido en un espacio donde gastronomía, cultura y pequeños productores conviven dentro de uno de los entornos naturales más valiosos de Extremadura.

En pleno Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la joven emprendedora demuestra además que otra forma de vivir y emprender fuera de las grandes ciudades sigue siendo posible, aunque —como ella misma reconoce— detrás siempre haya muchísimo trabajo.