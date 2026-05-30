Deporte
Villanueva de la Vera celebra el triunfo de la AD Cura Mora, un símbolo de esfuerzo a nivel nacional
La entidad de Villanueva de la Vera de bádminton demuestra que la ilusión y el esfuerzo no entienden de tamaño, compitiendo al máximo nivel nacional
La Asociación Deportiva Cura Mora de Villanueva de la Vera ha cerrado un mes de mayo para el recuerdo, consolidándose como una de las entidades deportivas más destacadas de Extremadura en bádminton y ganando también protagonismo en el panorama nacional gracias a una temporada sobresaliente.
El equipo de Primera Nacional Plata ha finalizado la competición en una meritoria cuarta posición, quedándose a tan solo una victoria del podio y manteniendo opciones de ascenso a Liga Oro hasta el tramo final de la temporada. Un resultado de enorme valor si se tiene en cuenta que el club ha competido frente a entidades con presupuestos muy superiores y que Villanueva de la Vera es la localidad con menor número de habitantes de toda la categoría.
La campaña del conjunto extremeño deja además unos números brillantes: ocho victorias y únicamente tres derrotas durante toda la temporada, confirmando la competitividad y regularidad del equipo.
Campeones de Extremadura
El éxito deportivo no se ha quedado ahí. El equipo de Liga Territorial se ha proclamado Campeón de Extremadura tras completar una temporada perfecta, sin perder un solo encuentro. Un dominio absoluto que refuerza el papel de la AD Cura Mora como una de las grandes referencias deportivas de la región.
A nivel individual, los reconocimientos también han puesto en valor el trabajo realizado durante el curso. Manuel Calero ha conseguido por primera vez el MVP de División de Honor, la máxima categoría nacional y considerada la mejor liga de España. A este galardón se suman los obtenidos por Mariela Vázquez y Simón González, nombrados MVP de la Liga Extremeña después de una temporada impecable sin conocer la derrota.
Desde el club destacan que estos logros van mucho más allá de los resultados deportivos. La AD Cura Mora se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, compromiso y orgullo colectivo para Villanueva de la Vera y para toda Extremadura.
Cada victoria refleja el trabajo conjunto de jugadores, técnicos, familias y aficionados, además de la capacidad de una pequeña localidad para competir al máximo nivel nacional demostrando que la ilusión y el esfuerzo no entienden de tamaño.
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