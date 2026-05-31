Destino Starlight: Santibáñez el Alto acogerá una jornada dedicada a la observación del cielo extremeño

El municipio de Santibáñez el Alto, en plena comarca de Sierra de Gata, acogerá el próximo 3 de junio una nueva edición de la 'Jornada bajo un cielo Starlight', una iniciativa centrada en el astroturismo y la observación del cielo nocturno.

El evento, promovido por Turismo Sierra de Gata, tiene como objetivo poner en valor la calidad de los cielos extremeños y continuar impulsando el turismo astronómico como uno de los grandes atractivos medioambientales de la comarca.

La jornada combinará divulgación científica, sensibilización ambiental y actividades de observación astronómica, reuniendo a aficionados, especialistas y visitantes interesados en descubrir el potencial de Sierra de Gata como destino Starlight.

Ponencias, y muchas estrellas

Según el programa difundido por la organización, la cita comenzará a las 20.00 horas con la recepción de participantes en la Plaza de Toros de Santibáñez el Alto, espacio donde se desarrollarán todas las actividades previstas.

Durante la tarde y la noche se celebrarán diferentes ponencias y charlas divulgativas relacionadas con la protección del cielo nocturno, la contaminación lumínica y el proyecto 'Destino Turístico Starlight' de Sierra de Gata. Además, se presentarán estudios sobre la calidad del cielo en la comarca y se entregarán distintivos vinculados al reconocimiento turístico Starlight.

El programa incluirá también una cena bajo las estrellas y una posterior velada astronómica nocturna guiada por especialistas, en la que los asistentes podrán observar el firmamento y conocer diferentes aspectos del universo y la astronomía.

Las inscripciones para participar en la actividad ya se encuentran abiertas.