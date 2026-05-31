Dormir sí, vivir no: los pueblos de Cáceres con más presión turística

La provincia de Cáceres vive desde hace años un fenómeno silencioso, pero cada vez más evidente: pequeños pueblos del norte y del oeste provincial están viendo cómo el turismo gana peso a una velocidad mucho mayor que su propia población.

Mientras muchos municipios pierden habitantes año tras año, las viviendas turísticas siguen creciendo impulsadas por el auge del turismo rural, la naturaleza, las escapadas de interior y el atractivo internacional de enclaves como Monfragüe, La Vera o el Valle del Jerte.

El análisis de los datos del Observatorio de Vivienda Turística de Extremadura, cruzados con la población censada, deja una imagen muy reveladora: hay localidades donde el número de plazas turísticas empieza a tener un impacto enorme respecto al número de vecinos que viven allí todo el año.

Torrejón el Rubio: un turista potencial por cada cinco habitantes

El caso más llamativo de la provincia es probablemente el de Torrejón el Rubio, considerado la gran puerta de entrada al Parque Nacional de Monfragüe.

El municipio apenas supera los 500 habitantes, pero cuenta con alrededor de 107 plazas turísticas y 29 viviendas de uso vacacional. El resultado es un ratio aproximado de un visitante potencial por cada cinco vecinos, uno de los más altos de Extremadura.

La explicación está en su ubicación estratégica junto al principal espacio natural protegido de la región. Miles de visitantes llegan cada año atraídos por la observación de aves, el turismo de naturaleza y las rutas senderistas.

El turismo ha permitido sostener buena parte de la economía local en un municipio muy afectado históricamente por la despoblación. Casas rurales, pequeños hoteles, restaurantes y empresas de actividades dependen ya en gran medida de la afluencia turística, especialmente durante primavera y otoño.

Sin embargo, el crecimiento del alojamiento turístico empieza también a modificar el equilibrio habitual de un pueblo muy pequeño, donde en determinadas épocas del año la presencia de visitantes supera ampliamente la actividad cotidiana de los propios vecinos.

Cuacos de Yuste: el efecto del monasterio y el legao imperial

Otro de los municipios donde el turismo tiene un peso enorme es Cuacos de Yuste, uno de los grandes referentes patrimoniales de La Vera. Con poco más de 800 habitantes y unas 94 plazas turísticas registradas, el pueblo presenta un ratio cercano a una plaza turística por cada nueve vecinos.

La presencia del Monasterio de Yuste —último retiro del emperador Carlos V— sigue siendo un potente foco de atracción internacional. A ello se suma el entorno natural verato, las gargantas, la arquitectura tradicional y el creciente turismo gastronómico.

En los últimos años, Cuacos ha consolidado una oferta turística muy vinculada a la historia, la cultura y la experiencia rural. El visitante busca tranquilidad, patrimonio y autenticidad, precisamente los valores que hoy cotizan al alza en el turismo de interior.

La presión turística todavía está lejos de otros destinos nacionales, pero en un municipio tan pequeño el impacto es ya muy visible en temporadas altas y puentes festivos.

Baños de Montemayor: presión termal

Aunque más discreto en cifras absolutas, Baños de Montemayor mantiene una de las mayores presiones turísticas relativas de toda la provincia. El municipio ronda los 700 habitantes y cuenta con alrededor de 20 viviendas turísticas y más de 70 plazas de alojamiento, unas cifras muy elevadas para una localidad de este tamaño. El ratio se sitúa aproximadamente en una plaza turística por cada diez vecinos, uno de los más altos del norte de Extremadura.

El peso del turismo vinculado al balneario, la Vía de la Plata y el turismo de bienestar multiplica la presencia de visitantes durante gran parte del año. Se trata de uno de los destinos termales históricos del oeste español. El balneario romano sigue siendo el principal motor económico de la localidad y atrae especialmente a visitantes de mayor edad que buscan descanso, salud y tranquilidad.

Además, el Camino de Santiago por la Vía de la Plata ha reforzado en la última década la llegada constante de peregrinos y viajeros. Para un municipio tan pequeño, la actividad turística representa un soporte económico fundamental frente al envejecimiento poblacional y la pérdida de habitantes.

Hervás: el gigante turístico del norte extremeño

Si se habla de turismo rural en Cáceres, Hervás aparece inevitablemente en el mapa. La localidad cuenta con unas 360 plazas turísticas para una población cercana a los 3.900 habitantes. Eso supone aproximadamente una plaza por cada once vecinos, una cifra muy elevada para un municipio del interior.

Su judería, considerada una de las mejor conservadas de España, se ha convertido en el gran símbolo turístico de la localidad. A ello se suman su entorno natural, las rutas de senderismo, la oferta gastronómica y eventos culturales como el festival Los Conversos.

Hervás lleva años posicionándose como uno de los grandes destinos rurales del oeste peninsular y ha sabido atraer un perfil de visitante muy variado: turismo familiar, escapadas culturales, viajeros internacionales y aficionados al turismo activo.

La localidad ha conseguido además algo poco frecuente en muchos municipios rurales: mantener actividad económica constante gracias al turismo durante buena parte del año y no solo en verano.

Cabezuela del Valle: el corazón turístico del Jerte

El Valle del Jerte también muestra cifras muy significativas, especialmente en Cabezuela del Valle. Con unos 2.000 habitantes y alrededor de 122 plazas turísticas, el municipio registra un ratio cercano a una plaza turística por cada 16 vecinos.

La localidad se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de la comarca gracias al impacto de la floración de los cerezos, uno de los mayores reclamos naturales de Extremadura.

Pero el turismo ya no depende únicamente de la primavera. Las gargantas naturales, el senderismo, el turismo gastronómico y las actividades de naturaleza han ampliado la temporada turística prácticamente durante todo el año.

El casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, y la arquitectura popular serrana refuerzan además un modelo turístico muy ligado a la identidad local.

Cáceres capital lidera en volumen, pero no en presión

En cifras absolutas, la ciudad de Cáceres sigue siendo el principal foco turístico provincial. La capital registra más de 1.600 plazas turísticas y cerca de 400 viviendas vacacionales. Sin embargo, su población —próxima a los 96.000 habitantes— reduce mucho el impacto relativo.

El ratio es de aproximadamente una plaza turística por cada 60 vecinos, muy lejos de la presión que soportan municipios rurales pequeños. La Ciudad Monumental, Patrimonio de la Humanidad, continúa siendo el gran motor turístico urbano de Extremadura y concentra buena parte del turismo internacional que llega a la región.

Un turismo que combate la despoblación… pero cambia los pueblos

El crecimiento turístico se ha convertido en una tabla de salvación para muchas localidades cacereñas que durante décadas han perdido población y oportunidades económicas. Los alojamientos rurales generan empleo, sostienen negocios hosteleros y permiten mantener actividad en pueblos que, de otro modo, tendrían enormes dificultades para sobrevivir.

Pero el fenómeno también empieza a abrir interrogantes. En municipios muy pequeños, unas pocas decenas de viviendas turísticas transforman por completo la dinámica local: cambia el mercado de vivienda, aumenta la dependencia económica del visitante, se dispara la actividad estacional, y aparecen nuevas tensiones entre residentes y uso turístico.

La autenticidad como gran motor

El auge del turismo de interior ha colocado a Cáceres en una posición privilegiada. Frente a destinos masificados, los visitantes buscan precisamente lo que estos pueblos conservan: autenticidad, tranquilidad, naturaleza y patrimonio.

Y ahí reside la gran paradoja de la provincia: cuanto más pequeños y aislados son algunos municipios, más atractivos resultan para el turismo contemporáneo.

En pueblos donde apenas viven unos cientos de personas, el visitante empieza ya a tener casi tanto peso como el vecino.