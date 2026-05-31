Geopaca: la "influencer" de Villuercas-Ibores-Jara que conquista medio mundo con sus tradiciones rurales

Pocas mascotas escolares consiguen trascender las aulas y terminar convirtiéndose en símbolo de todo un territorio. En el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, ese papel lo ocupa desde hace años Geopaca, un personaje nacido dentro del CRA La Jara que hoy funciona como embajadora cultural, educativa y folklórica de buena parte del mundo rural del noreste cacereño.

Lo que comenzó como una sencilla propuesta educativa ligada al nacimiento del Geoparque terminó creciendo hasta convertirse en una figura reconocible en actividades escolares, proyectos culturales, encuentros internacionales y eventos relacionados con tradiciones populares, geología, gastronomía y patrimonio.

Una idea nacida desde las escuelas del Geoparque

Según explica Andrés Bonilla, director del CRA La Jara, la mascota surgió inicialmente desde la propia dirección del Geoparque con la intención de crear un símbolo cercano que ayudara a implicar a escolares y comunidades educativas en los proyectos vinculados al territorio.

El nombre de Geopaca fue elegido entre las propuestas realizadas por alumnos de distintos colegios del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Finalmente, el nombre seleccionado fue el ideado por una alumna del propio CRA La Jara.

De las aulas al mundo: Geopaca, embajadora cultural del rural cacereño / Cedida a El Periódico Extremadura

A partir de ahí, el centro decidió darle forma física y convertirla en una herramienta motivadora capaz de introducir actividades relacionadas con naturaleza, geología, cultura popular y tradiciones rurales.

Andrés destaca especialmente el papel desempeñado por Marta Velaz, maestra de música del centro, que detectó desde el principio el enorme potencial educativo que podía tener el personaje. La mascota terminó convirtiéndose rápidamente en protagonista habitual de proyectos de aula, actividades exteriores y eventos relacionados con el Geoparque.

Una mascota que representa todo un territorio

Con el paso de los años, Geopaca dejó de funcionar únicamente como un recurso escolar para convertirse en una auténtica seña de identidad del Geoparque.

La mascota participa actualmente en talleres de cocina, folklore, actividades sobre fauna y flora, eventos culturales y propuestas educativas desarrolladas en distintos municipios de Villuercas, Ibores y Jara.

Pero además, Geopaca ha desarrollado una inesperada faceta viajera. Desde el CRA La Jara explican que el personaje ha servido también para difundir el territorio extremeño en distintos geoparques nacionales e internacionales.

De Villuercas a Grecia, Portugal o Malasia

Durante estos años, Geopaca ha aparecido en intercambios educativos y proyectos desarrollados junto a geoparques de Lesbos, en Grecia; Naturtejo, en Portugal; Las Loras, entre Burgos y Palencia; Costa Quebrada, en Cantabria; Granada o las Sierras Subbéticas de Córdoba.

Además, el personaje ha participado en proyectos colaborativos online con geoparques de Malasia, Uruguay, Tanzania, Reino Unido o Rumanía, reforzando así el componente internacional de las actividades impulsadas desde el centro educativo.

Toda esa actividad puede seguirse además a través de redes sociales bajo el nombre de #GeopacaFolk, donde aparecen muchas de sus actuaciones, viajes y actividades culturales.

Folklore, tradición y trajes populares

Uno de los aspectos más reconocibles de Geopaca es precisamente su capacidad para adaptarse a las tradiciones de cada localidad.

La mascota aparece vestida con distintos trajes regionales vinculados a celebraciones y costumbres populares del territorio. Entre ellas destacan referencias a La Boda de Valdelacasa, Los Quintos de Peraleda, Las Segadoras de Navatrasierra o el Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

El proyecto Geopaca Folk reforzó especialmente esa dimensión cultural mediante actuaciones donde se mezclaban canciones tradicionales, música moderna y teatralizaciones relacionadas con geositios y costumbres populares.

En ese proceso también han tenido un papel importante las costureras Irene Ayuso y Cristina Resino, encargadas de elaborar muchos de los atuendos que luce la mascota.

Geopacas mineras, apicultoras y peregrinas

Con el tiempo, el universo de Geopaca siguió creciendo mediante nuevos personajes y versiones relacionadas con distintos elementos del territorio.

Así aparecieron Geopaca Espeleóloga, Geopaca Apicultora, Geopaca Minera —vinculada a la Mina Costanaza de Logrosán y las Cuevas de Castañar— o Geopaca Peregrina, ligada al Camino Real de Guadalupe.

Geopaca de Aldeacentenera / Cedida a El Periódico Extremadura

Además, Aprodervi impulsó posteriormente un proyecto para que cada municipio pudiera tener su propia Geopaca personalizada. Algunas representan actividades mineras, otras funciones ganaderas, agrícolas o tradicionales, aunque todas comparten un mismo objetivo: representar la esencia cultural de cada rincón del Geoparque.

Mucho más que una mascota escolar

Las figuras de Geopaca aparecen actualmente en colegios, centros de interpretación, cuentacuentos, actividades culturales y promoción de productos locales como quesos, miel, vinos o aceites.

El CRA La Jara desarrolló además distintas variantes del proyecto Geopaca Folk, como 'La Doncella Guerrera', 'On The Road', 'Por el Camino Real de Guadalupe' o 'Tradiciones de Antaño'.

En una de esas actividades apareció incluso Geopaco, personaje con el que Geopaca celebró una boda tradicional inspirada en Valdelacasa de Tajo antes de emprender viaje de luna de miel a Portugal.

Porque detrás de Geopaca no solo existe una mascota escolar. Existe también una manera diferente de enseñar patrimonio, mantener vivas las tradiciones rurales y conseguir que generaciones enteras sigan sintiendo el Geoparque como algo propio.