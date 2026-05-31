La iglesia BIC de Malpartida de Plasencia que esconde una piedra romana dedicada a un dios vetón

Malpartida de Plasencia guarda en su iglesia parroquial una de esas sorpresas que obligan a mirar dos veces. El templo de San Juan Bautista, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2018, conserva entre sus muros una piedra romana dedicada a Asitrita, un dios vinculado al mundo vetón. Pero ojo, no es fácil verla.

La iglesia, construida entre el siglo XVI y comienzos del XVII, reúne bóvedas góticas, portadas clasicistas, restos romanos reutilizados y un retablo mayor del primer Barroco. En definitiva, el edificio permite recorrer varias etapas de la historia de la provincia de Cáceres en un mismo monumento.

La piedra romana del dios vetón

El detalle más inesperado y curioso se encuentra junto a la cabecera de la iglesia. Entre los contrafuertes aparece embutida un ara votiva romana (una piedra dedicada como ofrenda a una divinidad) con forma de sillar y dedicada a Asitrita, un dios vinculado al mundo vetón, pueblo prerromano que habitó parte del oeste peninsular.

Imagen del ara votiva dedicada al dios vetón, en la iglesia de Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

De esta forma, la pieza convierte a la iglesia en algo más que un edificio religioso porque su presencia es un ejemplo claro de que Malpartida de Plasencia conserva una memoria anterior al propio templo, enlazada con la romanización y con las creencias de las comunidades que habitaron esta zona mucho antes de la construcción de la parroquia.

Además, no es el único resto romano visible. En el muro sur se conserva también un miliario romano (un hito de piedra que marcaba las distancias en las calzadas) procedente de la Vía de la Plata. Su presencia en la iglesia refuerza la conexión del edificio con una de las grandes vías históricas de la península.

Miliario romano, en la iglesia de Malpartida de Plasencia. / Toni Gudiel

Una construcción de casi un siglo

El templo comenzó a construirse en 1515 bajo la dirección de Pedro de Ezquerra y se concluyó en 1603 por Juan Álvarez, a cuya etapa pertenece la portada oeste, de aire más clasicista. Esa larga evolución constructiva explica la mezcla de elementos que conviven en el edificio.

La iglesia está levantada con mampostería de pizarra y cuarcita en la parte superior y piedra granítica en la inferior. En el exterior, los contrafuertes reciben el empuje de los arcos que conforman las bóvedas y refuerzan los muros de carga, dando al conjunto una imagen monumental.

Una nave que obliga a mirar hacia arriba

El interior es amplio y se organiza en una sola nave dividida en cuatro tramos. La cubierta está formada por bóvedas de crucería con nervios de piedra que se cruzan y la decoran. Datan de mediados del siglo XVI.

En esas bóvedas, los nervios parten de un mismo punto y descargan sobre los muros mediante ménsulas de diseño renacentista (piezas salientes que sirven de apoyo). Algunas están decoradas con cabezas de serafín, tallas vegetales o angelotes, pequeños detalles que rompen la sobriedad de la piedra y explican el valor artístico del edificio.

La cabecera es poligonal y está reforzada al exterior por cinco contrafuertes de granito. En la cornisa sobresalen las bolas típicas del gótico final, uno de los rasgos que permiten reconocer la transición entre estilos en este templo levantado durante varias décadas.

Tres portadas y el escudo de los Carvajal

La iglesia cuenta con tres portadas de interés. La norte se cierra con un arco de medio punto y una pieza central tallada con un rostro. En ella destacan un conjunto horizontal, un frontón formado por molduras curvas, el escudo de los Carvajal, motivos florales, sátiros y una hornacina con la imagen de San Juan Bautista.

La portada sur tiene una composición similar, aunque posee un frontón triangular y el escudo episcopal aparece custodiado por tenantes mitológicos (figuras que sostienen o acompañan un escudo). La hornacina se sustituye por un jarrón, otro de los elementos decorativos que singularizan el acceso.

La portada oeste, más tardía, tiene dos cuerpos. El inferior está formado por columnas pareadas corintias que enmarcan un vano de medio punto. El superior se organiza en torno a una gran ventana con dos hornacinas con forma de concha a cada lado, ocupadas por las imágenes de San Pedro y San Pablo.

El retablo que llena la capilla mayor

Uno de los grandes elementos del interior de la iglesia es el retablo mayor, construido en el siglo XVII y perteneciente al primer Barroco. Su traza clasicista presenta semejanzas con la escuela vallisoletana de Gregorio Fernández y se adapta al ábside, poligonal, de forma que ocupa todo el fondo de la capilla mayor.

Destacan sus altorrelieves, que muestran escenas del Nuevo Testamento, evangelistas, alegorías de las virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y figuras como las de San Pedro, San Pablo, Santiago y San Felipe.

En la hornacina central aparece San Juan Bautista, el titular del templo. La combinación de escultura, relieve y arquitectura convierte este conjunto en una de las piezas más destacadas de la iglesia y en uno de sus principales atractivos artísticos.

Coro, púlpito y campanas

A su vez, a los pies del templo se levanta el coro, obra de Juan Álvarez y fechado a finales del siglo XVI, según una inscripción de 1603. Se apoya sobre una bóveda de crucería casi plana y al coro alto se accede por dos escalinatas con una barandilla formada por pequeñas columnas.

También destaca el púlpito de hierro forjado, adosado al muro del Evangelio. Está datado en la primera mitad del siglo XVI y mezcla elementos góticos y renacentistas, aunque ha perdido la escalera de acceso.

La torre

Otro elemento llamativo del templo más relevante de Malpartida de Plasencia es la torre, dividida en tres cuerpos separados por impostas de cantería (molduras horizontales de piedra que marcan los niveles). Está construida en mampostería de pizarra y cuarcita y en su cuerpo superior aloja las campanas. En la torre vuelve a aparecer el escudo de los Carvajal, presente en distintos puntos del edificio.

De esa forma, la iglesia de San Juan Bautista reúne en un mismo espacio arquitectura religiosa del siglo XVI, restos romanos vinculados al territorio y un gran conjunto barroco en la capilla mayor. Esa combinación explica que sea uno de los principales referentes patrimoniales de Malpartida de Plasencia al conservar una parte esencial de la historia local y del norte de Cáceres.