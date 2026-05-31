Moverse al ritmo de la música para mejorar la salud en la tercera edad: la nueva actividad de un pueblo con menos de 50 vecinos

La música llega este verano al pueblo de La Calera como algo más que simple entretenimiento en este municipio de aproximadamente 54 habitantes. El municipio acogerá el próximo martes 2 de junio una nueva jornada de bailoterapia dirigida a personas mayores, una actividad donde ejercicio físico, ritmo y convivencia se mezclarán durante casi una hora para fomentar hábitos saludables y demostrar que mantenerse activo también puede hacerse disfrutando.

La iniciativa vuelve además a poner el foco sobre los beneficios físicos, emocionales y sociales que aporta el baile, especialmente entre población mayor.

Bailar como ejercicio saludable

La bailoterapia se ha consolidado durante los últimos años como una de las actividades más utilizadas en programas de envejecimiento activo y bienestar físico.

Y es que una actividad tan habitual para algunas personas como es bailar ayuda a mejorar la movilidad, la coordinación y la resistencia cardiovascular mediante ejercicios moderados adaptados a distintas edades.

Además del componente físico, este tipo de actividades incorpora también música, ritmo y participación grupal, elementos que favorecen la motivación y la continuidad de la práctica.

En el caso de las personas mayores, muchos programas de bailoterapia buscan precisamente mantener la autonomía física y prevenir problemas asociados al sedentarismo.

Beneficios físicos para la tercera edad

Además, diversos estudios médicos coinciden en señalar que el baile puede aportar importantes beneficios para personas de edad avanzada.

Entre ellos aparecen mejoras relacionadas con equilibrio, flexibilidad, coordinación y movilidad articular.

La práctica continuada de actividad física moderada ayuda además a mantener masa muscular y reducir el riesgo de caídas, uno de los problemas más frecuentes en personas mayores.

El componente aeróbico del baile favorece también el funcionamiento cardiovascular y respiratorio mediante ejercicios de intensidad controlada.

Precisamente por ello, actividades como la bailoterapia aparecen cada vez con más frecuencia dentro de programas municipales vinculados a salud y envejecimiento activo.

Música, memoria y bienestar emocional

Los beneficios del baile no se limitan únicamente al aspecto físico.

Especialistas recuerdan además que la música y el movimiento estimulan funciones cognitivas relacionadas con memoria, atención y coordinación mental.

En personas mayores, este tipo de actividades contribuye también a combatir aislamiento social, ansiedad o sentimientos de soledad gracias al componente grupal y participativo que incorporan las sesiones.

El baile favorece además la liberación de endorfinas y genera una sensación de bienestar emocional especialmente valorada en programas dirigidos a tercera edad.

Ejercicio adaptado y accesible

La bailoterapia destaca además por su capacidad para adaptarse a diferentes niveles físicos y condiciones de movilidad.

Las sesiones suelen desarrollarse mediante ejercicios sencillos acompañados de música tranquila y movimientos controlados que permiten participar incluso a personas sin experiencia previa en actividades deportivas.

Desde la organización recuerdan además que no se trata de clases de baile técnico, sino de dinámicas orientadas principalmente al bienestar físico y emocional.

La música de bajo impacto y el ritmo progresivo forman parte precisamente de las claves que convierten este tipo de actividades en una opción accesible para muchas personas mayores.

Moverse al ritmo de la música

En La Calera, a partir de las 11:00 horas los mayores podrán disfrutar de una actividad centrada en su cuidado y bienestar, trabajando su salud de una forma divertida y diferente.

A veces basta una canción conocida, unos pasos sencillos y un grupo de personas compartiendo la misma actividad para transformar una mañana cualquiera.

Porque más allá del ejercicio físico, propuestas como esta terminan convirtiéndose también en espacios donde reír, conversar y seguir manteniendo vivo algo fundamental en cualquier etapa de la vida: las ganas de moverse, relacionarse y sentirse bien.