Descubre la Sierra de Gata de forma accesible con unas rutas a través de tres villas históricas

La Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata celebrará el próximo miércoles 17 de junio la ruta senderista 'Villas Históricas de Sierra de Gata', una actividad que unirá deporte, naturaleza y patrimonio a través de un recorrido entre los municipios de Gata, Torre de Don Miguel y Santibáñez el Alto.

La iniciativa propone una experiencia guiada para descubrir algunos de los rincones con más historia de la comarca, combinando senderismo con explicaciones culturales y patrimoniales durante el trayecto.

Cartel de las rutas. / E.P

La actividad, gratuita y con plazas limitadas, está subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España.

Sierra de Gata accesible

La salida está prevista a las 08.00 horas y la organización incluirá diferentes servicios para los participantes, entre ellos guías especializados, seguro, avituallamiento, agua, fruta y un obsequio conmemorativo. Además, se habilitará un autobús entre Santibáñez el Alto y Gata para facilitar la logística del recorrido.

Desde la organización destacan que la ruta busca poner en valor el patrimonio histórico y natural de Sierra de Gata a través de una actividad accesible y participativa, fomentando al mismo tiempo hábitos saludables y el conocimiento del territorio.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de un formulario online y las plazas disponibles son limitadas.