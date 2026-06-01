Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión

Los comunicadores extremeños Adrián Chaparro y Armando Gallego han celebrado este sábado su boda en Cáceres en una ceremonia que ha reunido a numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión, el periodismo y el sector audiovisual.

El enlace, oficiado por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, tuvo lugar en el Hotel Valles de Gredos, que se convirtió en escenario de una celebración elegante, divertida y muy colorida. La fiesta estuvo marcada por un original 'dress code' inspirado en Ascot (la famosa carrera hípica británica conocida por la elegancia y los llamativos sombreros de sus asistentes), por lo que los invitados acudieron con sombreros, tocados y pamelas que dieron un aire muy especial a la jornada.

Fotogalería | Así fue la divertida boda con aire de Ascot de Adrián Chaparro y Armando Gallego /

Los propios novios también siguieron la estética marcada para la ocasión y lucieron chaqué con sombreros de copa de fibras, en sintonía con el ambiente sofisticado y festivo de la celebración.

Entre los asistentes se encontraban numerosos compañeros y amigos de los novios, muchos de ellos periodistas extremeños y profesionales vinculados al sector audiovisual. No faltaron nombres como los de las presentadoras Lola Trigoso y Sara Bravo, y las periodistas Belén Castaño e Irene Rangel, además de Beatriz Maesso, directora general Audiovisual de Prensa Ibérica.

Mucha música

La música también tuvo un papel protagonista en la celebración. Durante la fiesta actuó Fani Ortiz, y también cantó Pepa Romero, conocida por su participación en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha sustituido a Sonsoles Ónega.

Los recién casados, Adrián y Armando / Cedida

Adrián Chaparro, que desarrolla su carrera como director y ha dirigido a comunicadores y artistas como Risto Mejide, Emma García o María del Monte, entre otros, y Armando Gallego, que ha trabajado como productor del Real Madrid, compartieron este día tan especial con amigos llegados de distintos ámbitos profesionales. Entre los invitados también figuraban el director del programa 'Espejo Público', Jorge Gallardo, Paola García Costas, Alfonso Albacete, Óscar Cifuentes y José Antonio Avilés.

La boda ha dejado una de las imágenes sociales más llamativas del fin de semana en Cáceres: una celebración con sello extremeño, ambiente televisivo y una cuidada puesta en escena en la que los sombreros, tocados y pamelas fueron casi tan protagonistas como los propios novios.