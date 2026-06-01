Logrosán te invita caminar al atardecer para terminar contemplando uno de los mejores cielos de España

Esta es una actividad pensada para los verdaderos amantes de la noche y de los cielos estrellados, pero también de las constelaciones. El próximo miércoles 3 de junio, Logrosán celebrará la nueva edición del 'Paseo al Mirador Celeste', una actividad senderista organizada dentro de la XVII Semana de los Geoparques Europeos 2026.

La propuesta permitirá recorrer durante varias horas la sierra de San Cristóbal hasta alcanzar uno de los espacios preparados para contemplar el firmamento en una provincia que, cada vez más, está convirtiendo la oscuridad de sus noches en uno de sus grandes atractivos turísticos.

La ruta partirá a las 18:00 horas desde el pabellón municipal y tendrá una duración aproximada de entre dos y tres horas. Desde la organización la presentan como una actividad de dificultad media y participación abierta a todos los públicos.

El recorrido llevará a los asistentes hasta el conocido Mirador Celeste de Logrosán, ubicado en pleno Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, uno de los enclaves extremeños mejor situados para la observación astronómica gracias a sus bajos niveles de contaminación lumínica.

Una provincia privilegiada para mirar las estrellas

La provincia de Cáceres se ha consolidado durante los últimos años como uno de los territorios con mejores condiciones para el astroturismo en España. En un contexto donde alrededor del 80% de la población mundial vive bajo cielos afectados por contaminación lumínica, Extremadura mantiene todavía amplias zonas rurales donde la oscuridad natural permite observar el firmamento con gran nitidez.

La contaminación lumínica se produce cuando la iluminación artificial de farolas, edificios o infraestructuras se dispersa hacia la atmósfera y genera un resplandor que reduce progresivamente la visibilidad de estrellas y constelaciones.

Precisamente para proteger y aprovechar ese valor natural nació el proyecto de la Red de Miradores Celestes, impulsado por la Junta de Extremadura junto a distintas instituciones y entidades vinculadas al turismo y la astronomía.

Cómo funcionan los Miradores Celestes

Los Miradores Celestes se han convertido en una de las propuestas más singulares del astroturismo extremeño. Se trata de paneles circulares retroiluminados fabricados en piedra artificial e instalados en algunos de los mejores puntos de observación astronómica de la región.

Durante el día funcionan como elementos paisajísticos integrados en el entorno natural, aunque al anochecer revelan su principal atractivo. Entre las diez de la noche y la medianoche, el sistema lumínico interior se activa mostrando mapas estelares donde aparecen señaladas las principales constelaciones visibles desde cada ubicación según la época del año.

Además, cada mirador incorpora un fotómetro TESS (Telescope Encoder and Sky Sensor), un sistema encargado de medir el brillo del cielo y controlar los niveles de nubosidad y contaminación lumínica del entorno. Los datos recogidos permiten supervisar periódicamente la calidad astronómica de cada enclave.

Diez miradores en la provincia cacereña

Aunque Extremadura cuenta actualmente con 22 Miradores Celestes repartidos por toda la comunidad, diez de ellos se encuentran en la provincia de Cáceres.

Entre las ubicaciones más destacadas aparecen Piornal, Perales del Puerto, La Garganta, Granadilla, Arroyo de la Luz o Torrejón el Rubio, además del propio mirador de Logrosán.

El mapa continuará ampliándose próximamente con nuevas ubicaciones previstas en Valencia de Alcántara, Moraleja y Navalvillar de Ibor, reforzando así una estrategia turística cada vez más vinculada a la observación del cielo nocturno.

El Geoparque vuelve a apostar por naturaleza y divulgación

La actividad de Logrosán se integra además dentro de la programación de la Semana de los Geoparques Europeos, una iniciativa internacional que busca acercar el patrimonio natural, geológico y cultural de estos territorios protegidos a través de actividades divulgativas y de ocio.

En el caso del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la programación vuelve a combinar senderismo, naturaleza, astronomía y educación ambiental, aprovechando uno de los paisajes más singulares de Extremadura.

La ruta hacia el Mirador Celeste permitirá además recorrer parte de la sierra de San Cristóbal durante las últimas horas de la tarde, en un momento especialmente atractivo por la luz, las panorámicas y la transición hacia el cielo nocturno.

Porque en lugares como Logrosán, donde todavía es posible distinguir claramente la Vía Láctea durante muchas noches del año, mirar hacia arriba sigue siendo algo mucho más cercano a la experiencia natural que al simple turismo.