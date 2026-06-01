Música en directo y vistas únicas: así sonará el verano bajo el castillo de Montánchez

Las noches de verano se llenan una vez más de música bajo las murallas del castillo de Montánchez con el regreso de los Encuentros en Montánchez, una de las citas culturales más reconocibles del verano extremeño.

La vigésima edición del festival reunirá este agosto a artistas y grupos como Hambre de Quijote, Aceitre, Miguel Campello y La Banda Sabinera.

Un festival nacido del diálogo entre culturas

Los Encuentros en Montánchez surgieron a comienzos de los años 2000 impulsados por el ayuntamiento con la intención de crear una propuesta cultural capaz de unir patrimonio, convivencia y música en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad: el castillo medieval.

El evento nació además bajo el lema de "Diálogo de Culturas", una idea que continúa muy presente dentro de la filosofía del festival.

La propuesta busca reivindicar históricamente la convivencia cultural entre tradiciones cristianas, judías y musulmanas, muy vinculadas al pasado histórico de Extremadura y de la propia villa de Montánchez.

Precisamente por ello, buena parte de la imagen y simbología del festival continúa haciendo referencia a ese encuentro entre culturas mediterráneas.

El castillo como gran escenario

Uno de los elementos más característicos del festival es su ubicación. El castillo de Montánchez se convierte cada verano en un auditorio natural desde el que además pueden contemplarse algunas de las panorámicas más reconocibles de la provincia de Cáceres.

La fortaleza, situada sobre uno de los puntos más altos de la Sierra de Montánchez, aporta una atmósfera singular a los conciertos nocturnos y se ha convertido en parte esencial de la identidad del evento.

La combinación entre patrimonio monumental, música en directo y paisaje serrano es precisamente uno de los factores que más valoran quienes acuden cada verano a esta cita cultural.

Veinte ediciones consolidando el festival

Este año, además, se alcanza ya la vigésima edición de los Encuentros en Montánchez, una cifra que refleja la consolidación progresiva del evento dentro del calendario cultural extremeño.

Durante estas dos décadas, el festival ha acogido propuestas musicales muy variadas, desde flamenco y música clásica hasta pop, rock o espectáculos vinculados a la fusión cultural.

El formato ha permitido además atraer tanto a público local como a visitantes llegados desde distintos puntos de Extremadura y otras comunidades.

Con el paso del tiempo, los Encuentros en Montánchez han terminado convirtiéndose en uno de los principales acontecimientos culturales del verano en la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja.

Música para todos los públicos

La programación prevista para este verano vuelve a apostar por estilos muy distintos con el objetivo de atraer a públicos variados.

El festival arrancará el miércoles 19 de agosto con la actuación de Hambre de Quijote, formación vinculada a sonidos de autor y propuestas musicales cargadas de referencias literarias y escénicas.

La programación continuará el jueves 20 de agosto con el concierto de Aceitre, uno de los grupos históricos del folk extremeño y referente en la recuperación y difusión de la música tradicional de Extremadura.

El turno de Miguel Campello llegará el viernes 21 de agosto. El artista, conocido por haber liderado la banda Elbicho, subirá al escenario del castillo con una propuesta donde flamenco, rock, mestizaje y sonidos mediterráneos vuelven a mezclarse.

El cierre de esta edición correrá a cargo de La Banda Sabinera el sábado 22 de agosto, grupo homenaje a Joaquín Sabina que repasará algunos de los temas más conocidos del repertorio del cantautor andaluz.

Cultura y turismo en la Sierra de Montánchez

El festival desempeña además un importante papel dentro de la actividad turística veraniega del municipio.

Cada edición genera movimiento hostelero, actividad comercial y llegada de visitantes durante varios días consecutivos, reforzando el atractivo turístico de Montánchez más allá de su patrimonio histórico y gastronómico.

La localidad mantiene además una importante proyección turística gracias al castillo, al paisaje serrano y a productos reconocidos como el jamón ibérico de la zona.

Los Encuentros en Montánchez se han convertido así en un complemento cultural capaz de ampliar la actividad del municipio durante el verano.

Una cita ya consolidada del verano extremeño

Montánchez volverá así a convertir su castillo en un gran balcón cultural sobre la sierra durante cuatro noches consecutivas de música y convivencia. Los Encuentros afrontan su vigésima edición este agosto manteniendo intacta la esencia con la que nacieron: demostrar que la cultura también puede convertirse en un punto de encuentro.

Lejos de convertirse únicamente en un festival de conciertos, la cita ha terminado creando una experiencia donde música, patrimonio y ambiente nocturno forman parte del mismo paisaje, atrayendo cada año a un público que encuentra en la sierraalgo más que un simple escenario. El evento convierte este espacio se convierte en un punto de unión entre generaciones y distintas formas de entender la música.