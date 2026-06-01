Sucesos
"No hay palabras": la familia de las víctimas del accidente de Trujillo agradece las muestras de cariño
La familia de Laura y Cayín agradece el apoyo del pueblo tras la tragedia ocurrida en la antigua N-5 y asegura que su huella "sigue viva"
Trujillo continúa tratando de encajar el golpe por la muerte de un padre y su hija en el accidente de tráfico ocurrido el pasado jueves en la antigua N-5, cerca de la localidad. A la conmoción inicial por el siniestro se ha sumado ahora el mensaje de agradecimiento que ha publicado en redes sociales el hijo y hermano de las víctimas, unas palabras serenas en medio del dolor con las que ha querido reconocer el apoyo recibido en los últimos días.
"No hay palabras", ha escrito al inicio de su mensaje, una frase que, según ha explicado, ha escuchado muchas veces desde que se produjo la tragedia. "Es duro de aceptar para alguien que ha hecho de las palabras su modo de vida, que, en efecto, a veces la vida nos deja sin palabras", ha señalado.
El familiar ha reunido esas palabras para agradecer el cariño mostrado por el municipio de Trujillo tras la muerte de su padre y su hermana. En su mensaje ha citado expresamente a su familia, amigos, conocidos, autoridades y a la Coral Troxiello, además de todas las personas que han acompañado a la familia en estos días. "A todos los que habéis estado y estáis a nuestro lado en estos duros momentos: gracias", ha escrito.
Una huella profunda
El texto refleja también el consuelo que la familia ha encontrado en el afecto recibido. "Lo único positivo de una circunstancia tan terrible es que uno comprueba que los poderosos lazos del Amor están siempre ahí", ha expresado. También ha trasladado que tanto su madre como él confían "en la fuerza de la Vida".
En el mensaje, el familiar se ha referido a las víctimas como Laura y Cayín, de quienes ha destacado la huella que han dejado en quienes los conocieron. "Han dejado una huella profunda en muchos corazones, y eso nos consuela y reconforta", ha señalado. "Es tanto lo que nos han dado que su legado sigue vivo más allá de nosotros, en muchos de vosotros", ha añadido.
El escrito concluye con un agradecimiento en nombre de su madre y en el suyo propio, acompañado de un abrazo a todas las personas que se han volcado con la familia y con una despedida cargada de sentido: "Lux Aeterna".
El accidente se produjo el pasado jueves, sobre las 13.50 horas, en el punto kilométrico 258 de la antigua N-5 (Madrid-Badajoz), en el término de Trujillo. En el siniestro colisionaron un camión, cuyo conductor resultó ileso, y un turismo en el que viajaban las dos personas fallecidas.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
- Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal