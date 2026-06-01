La Plataforma de Refugiados pide soluciones para evitar la exclusión residencial en la provincia de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres, quienes le han trasladado su preocupación por la situación de vulnerabilidad que afrontan muchas personas refugiadas una vez concluyen la Fase de Acogida del itinerario del Sistema de Protección Internacional.

Durante el encuentro, los integrantes de la Plataforma expusieron las dificultades a las que se enfrentan numerosos refugiados al finalizar los seis meses de acogida previstos en el programa. Entre los principales problemas señalados figuran la falta de acceso a una vivienda y los retrasos en los trámites administrativos necesarios para poder incorporarse al mercado laboral de manera legal.

Miguel Ángel Morales, antes de la reunión. / Diputación de Cáceres

La portavoz de la Plataforma, Marce Solís, denunció que la realidad de las personas refugiadas dista mucho de la imagen que, a su juicio, se proyecta en ocasiones a través de las redes sociales. "Lejos de los mensajes que circulan y que presentan a las personas refugiadas como receptoras de multitud de ayudas, la realidad es muy distinta y, en muchos casos, dramática", afirmó.

En busca de soluciones

Solís recordó que quienes llegan a España bajo el sistema de protección internacional han tenido que abandonar sus países de origen huyendo de situaciones extremas como guerras, conflictos armados, persecuciones o graves vulneraciones de derechos fundamentales. En este contexto, subrayó la necesidad de garantizar que estas personas dispongan de un domicilio que les permita continuar con su proceso de integración y regularización administrativa.

"Lo que intentamos es buscar soluciones para que no tengan que vivir en la calle y puedan permanecer de manera digna hasta completar su proceso de regularización", explicó la representante de la Plataforma.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Los colectivos que trabajan con personas refugiadas consideran que la falta de alojamiento estable puede poner en riesgo los avances logrados durante la fase de acogida y dificultar seriamente su integración social y laboral.

Tras la reunión, Solís valoró positivamente la receptividad mostrada por el presidente de la Diputación, quien, según indicó, comparte la preocupación por esta problemática y se ha comprometido a estudiar posibles alternativas. "No es una situación fácil de resolver, pero entre todos debemos buscar soluciones. La Diputación cuenta con más medios y nos ha planteado algunas posibles vías que también vamos a analizar", señaló.

Integración social y laboral de refugiados

Por su parte, José María Izquierdo, también miembro de la Plataforma, incidió en la importancia de favorecer la integración social y laboral de las personas refugiadas como elemento clave para lograr una inclusión efectiva. En este sentido, defendió la necesidad de generar oportunidades en el ámbito rural y en los municipios de la provincia.

"Para nosotros la prioridad es encontrar espacios en los que la gente que viene refugiada pueda tener una integración total", afirmó Izquierdo, quien destacó el potencial de los pueblos y localidades cacereñas para ofrecer oportunidades de empleo y favorecer el desarrollo de proyectos de vida estables para quienes buscan reconstruir su futuro en España.

La reunión se enmarca en los contactos que la Plataforma mantiene con distintas administraciones con el objetivo de impulsar medidas que permitan evitar situaciones de exclusión residencial y reforzar los procesos de integración de las personas refugiadas en la provincia.