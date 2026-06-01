Suceso natural
Registrado un pequeño terremoto de 2 grados de magnitud en Calzadilla
El IGN localiza el epicentro de un seísmo de 2,0 de magnitud a seis kilómetros de profundidad en la localidad cacereña de Calzadilla
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 06:49:32 horas de este lunes un movimiento sísmico de magnitud 2,0 con epicentro en el término municipal de Calzadilla.
Según la información publicada por el organismo en su página web, el seísmo se ha producido a una profundidad de seis kilómetros, lo que lo convierte en un temblor superficial. Los datos facilitados por el IGN sitúan el epicentro en las coordenadas latitud 40.0960 y longitud -6.5711.
Por el momento, no se han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico, cuya magnitud es considerada baja. Tampoco consta que haya sido percibido de forma significativa por la población.
El evento ha quedado registrado en la red de vigilancia sísmica del Instituto Geográfico Nacional, que monitoriza de forma permanente la actividad sísmica en todo el territorio español.
Actividad baja
No es la primera ni será la última vez que un sismo se perciba en la provincia de Cáceres, pese a no estar situado en un lugar de alta actividad geológica. El último fue hace tres meses, en marzo. Un pequeño temblor de apenas 1,5 de magnitud en la escala mbLg se registró al norte del área comprendida entre la capital cacereña, Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz.
Los registros del Instituto Geográfico Nacional recogen que en Extremadura se producen de forma esporádica pequeños temblores de baja intensidad. En la mayoría de los casos no superan los 2 grados de magnitud, lo que hace que rara vez sean perceptibles.
Plan de protección sísmica
En 2009 entró en vigor en Extremadura el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, un documento que establece los protocolos de actuación en caso de que se produzca un terremoto con consecuencias relevantes para la población y define los mecanismos de coordinación entre administraciones en situaciones de emergencia.
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