Soraya actúa este viernes en Malpartida de Plasencia dentro de la campaña 'En Extremadura, hacemos pueblo'

La explanada municipal de Malpartida de Plasencia acogerá este viernes, 5 de junio, el concierto 'Hacemos Pueblo', protagonizado por la cantante extremeña Soraya Arnelas y presentado por Sara Cisneros. La cita forma parte de la campaña 'En Extremadura, hacemos pueblo', impulsada por la Unión Europea y la Junta de Extremadura en el marco de la iniciativa 'Europa en mi región'.

La campaña se desarrolla en Extremadura entre el 12 de mayo y el 12 de junio de 2026 con el objetivo de acercar a la ciudadanía el impacto de los fondos europeos en la comunidad autónoma. Durante el evento se dará a conocer el papel que estos recursos están teniendo en proyectos vinculados a la educación, la sostenibilidad, la innovación y la cultura.

Sara Cisneros, creadora de contenido digital de Cáceres. / Cedida

Transformación de Extremadura

La jornada servirá también para poner el foco en distintas iniciativas que contribuyen a la transformación de Extremadura, como la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz, el programa de escuelas energéticamente eficientes, la Red Circular FAB en la provincia de Cáceres y el Espacio Matadero de Arte Vicente Manzano García, ubicado en Malpartida de Plasencia.

Cartel de la actividad. / Cedida

El programa comenzará a las 18.30 horas con la apertura de puertas. A las 20.00 horas tendrá lugar el pre-show y la bienvenida oficial, conducida por Sara Cisneros, y a las 20.30 horas arrancará el concierto de Soraya.

Con esta cita, la Unión Europea y la Junta de Extremadura buscan combinar música, participación ciudadana y divulgación sobre algunos de los proyectos que, con apoyo comunitario, están contribuyendo al desarrollo de la región.