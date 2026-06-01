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Ocio y cultura

Soraya actúa este viernes en Malpartida de Plasencia dentro de la campaña 'En Extremadura, hacemos pueblo'

La actividad estará presentada por la creadora de contenidos cacereña Sara Cisneros

Soraya Arnelas, en concierto

Soraya Arnelas, en concierto / LCB

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La explanada municipal de Malpartida de Plasencia acogerá este viernes, 5 de junio, el concierto 'Hacemos Pueblo', protagonizado por la cantante extremeña Soraya Arnelas y presentado por Sara Cisneros. La cita forma parte de la campaña 'En Extremadura, hacemos pueblo', impulsada por la Unión Europea y la Junta de Extremadura en el marco de la iniciativa 'Europa en mi región'.

La campaña se desarrolla en Extremadura entre el 12 de mayo y el 12 de junio de 2026 con el objetivo de acercar a la ciudadanía el impacto de los fondos europeos en la comunidad autónoma. Durante el evento se dará a conocer el papel que estos recursos están teniendo en proyectos vinculados a la educación, la sostenibilidad, la innovación y la cultura.

Sara Cisneros, creadora de contenido digital de Cáceres.

Sara Cisneros, creadora de contenido digital de Cáceres. / Cedida

Transformación de Extremadura

La jornada servirá también para poner el foco en distintas iniciativas que contribuyen a la transformación de Extremadura, como la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz, el programa de escuelas energéticamente eficientes, la Red Circular FAB en la provincia de Cáceres y el Espacio Matadero de Arte Vicente Manzano García, ubicado en Malpartida de Plasencia.

Cartel de la actividad.

Cartel de la actividad. / Cedida

El programa comenzará a las 18.30 horas con la apertura de puertas. A las 20.00 horas tendrá lugar el pre-show y la bienvenida oficial, conducida por Sara Cisneros, y a las 20.30 horas arrancará el concierto de Soraya.

Noticias relacionadas y más

Con esta cita, la Unión Europea y la Junta de Extremadura buscan combinar música, participación ciudadana y divulgación sobre algunos de los proyectos que, con apoyo comunitario, están contribuyendo al desarrollo de la región.

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