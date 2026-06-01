Un vecino de Navalvillar de Ibor roba un vehículo y se da a la fuga

Los vecinos de Navalvillar de Ibor se están movilizando en redes sociales para tratar de localizar un vehículo que fue robado el pasado sábado en el pueblo del este cacereño. Se trata de un turismo grande, Citroën de color blanco y con la matrícula 9249KTG.

Según confirma el alcalde de la pequeña localidad, Javier Díaz, el suceso ocurrió el sábado por la tarde, contando con, al menos, dos testigos. Por ello, ya se conoce la identidad del sujeto. El robo fue perpetrado por otro vecino del pueblo "con algún problema" que aprovechó para entrar en una vivienda tras forzar la cerradura, robar las llaves y marcharse con el vehículo.

Vehículo robado. / Cedida

Se desconoce si el hombre tenía algún problema personal con el dueño aunque, según apunta Díaz, la conflictividad previa del individuo apunta hacia otro lado.

Guardia Civil

Hasta el momento no se ha reportado ningún avistamiento desde el sábado. En caso de verse el vehículo se ruega llamar a la Guardia Civil al 062.

¿Qué hacer si te roban el coche?

En casos de robo de vehículos, las fuerzas de seguridad recomiendan denunciar los hechos lo antes posible aportando todos los datos disponibles del automóvil, como matrícula, marca, modelo, color y posibles elementos distintivos. También es aconsejable comunicar el robo a la compañía aseguradora para activar las coberturas que puedan corresponder.

Por otro lado, si algún ciudadano cree haber visto el vehículo sustraído, se recomienda no intentar interceptarlo por sus propios medios y contactar inmediatamente con la Guardia Civil o con los servicios de emergencia, facilitando la ubicación exacta y cualquier información que pueda ayudar a su localización.