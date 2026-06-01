En La Yaya de Logrosán ya puedes "cazar" gamusinos y también comértelos

Pocos nombres generan tanta curiosidad en Extremadura como el de los "gamusinos". Durante generaciones, esta criatura imaginaria ha formado parte de bromas rurales, campamentos y conversaciones populares en numerosos pueblos de España. Sin embargo, desde hace años, el término ha terminado encontrando también un hueco inesperado en la gastronomía extremeña gracias a unos dulces artesanos que juegan precisamente con esa vieja leyenda popular.

Lo que para muchos sigue siendo un animal imposible de capturar se ha convertido hoy en unas pastas dulces presentes en tiendas, obradores y comercios tradicionales de distintos puntos de Extremadura.

El gamusino: una de las bromas rurales más conocidas

El gamusino forma parte desde hace siglos de la tradición oral española. Se trata de un ser imaginario utilizado habitualmente para gastar bromas a niños, jóvenes o personas recién llegadas a entornos rurales.

La escena se ha repetido durante décadas en pueblos, campamentos y noches de verano: varios veteranos convencen a alguien inexperto para salir al campo a "cazar gamusinos". La víctima debe permanecer en silencio sujetando un saco mientras el resto hace ruidos extraños asegurando que el animal está a punto de aparecer.

Imagen del animal imaginario y del dulce a los da nombre el gamusino. / Cedida a El Periódico Extremadura

En Extremadura, esta criatura recibe también en algunos lugares el nombre de "gangüezno", manteniendo prácticamente el mismo significado dentro del imaginario popular.

Aunque nunca ha existido realmente, el gamusino ha sobrevivido gracias a la transmisión oral y al humor tradicional vinculado al mundo rural.

Del campo a las pastelerías

Con el paso de los años, algunos obradores artesanos comenzaron a utilizar el nombre de "gamusinos" para comercializar dulces y pastas de mantequilla inspiradas en esta popular criatura mitológica de la tradición oral española. En Extremadura, donde el gamusino forma parte desde hace generaciones de bromas rurales y falsas cacerías nocturnas, el término terminó encontrando también un hueco dentro de la gastronomía popular. Uno de los establecimientos donde estos curiosos dulces han conseguido hacerse especialmente conocidos es La Yaya, en Logrosán.

Lo que comenzó hace diez años como una pequeña tienda tradicional en pleno centro del municipio ha terminado convirtiéndose en uno de esos negocios profundamente integrados en la vida cotidiana del pueblo. Especializada en productos extremeños y gastronomía tradicional, La Yaya mantiene desde su apertura una apuesta muy ligada al comercio local, la cercanía y los sabores de siempre.

Entre embutidos, quesos, dulces artesanos y productos regionales, los gamusinos se han convertido también en uno de los artículos más llamativos del establecimiento, muchas veces adquiridos tanto por su sabor como por el propio nombre que arrastra toda una historia de humor popular y memoria rural.

Detrás del mostrador continúa Francisca González, conocida ya por buena parte del pueblo simplemente como "La Yaya". Un apodo que, con el paso de los años, ha terminado convirtiéndose casi en una identidad propia dentro de Logrosán.

Una tienda nacida entre productos extremeños y cercanía

La Yaya abrió sus puertas hace ahora una década apostando por un modelo de tienda tradicional centrado en productos extremeños, dulces, embutidos, quesos y pequeños artículos muy vinculados a la gastronomía popular.

Francisca González explica que nunca quiso competir con las grandes superficies desde el volumen o los precios, sino desde la cercanía y el trato cotidiano. Cuando abrió el negocio, Logrosán contaba ya con varios supermercados de grandes cadenas instalados en el municipio.

"Había cinco supermercados importantes y lo mío era una tiendita muy normalita de estas de pueblo de toda la vida", recuerda. Muchos vecinos pensaban entonces que el negocio duraría apenas unos meses. Sin embargo, diez años después, La Yaya continúa abierta y convertida en un pequeño referente local.

El origen de un nombre que terminó marcando al negocio

El nombre de la tienda no fue casual. Francisca González explica que quiso rendir homenaje al papel que muchas abuelas desempeñan dentro de las familias, especialmente en los pueblos.

"Las abuelas hacen un trabajo muy importante porque si no fuera por ellas muchos no podríamos trabajar", afirma.

La Yaya, diez años de tradición gastronómica en Logrosán / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante años escuchó a muchas mujeres mayores quedarse al cuidado de los nietos mientras padres y madres trabajaban fuera de casa. Aquella idea terminó inspirando el nombre de un negocio que hoy buena parte del pueblo identifica simplemente como "La Yaya".

La elección además terminó funcionando a nivel comercial. Según explica, el nombre resultó "cercano, reconocible y fácil de recordar" dentro de una localidad donde prácticamente todos los vecinos se conocen.

Los "gamusinos", uno de los productos más curiosos

Entre los productos más comentados del establecimiento aparecen precisamente los llamados "gamusinos", unas galletas que llaman especialmente la atención por el nombre heredado de la tradición popular.

Francisca aclara que ella no fabrica directamente estos dulces, sino que los adquiere a través de distribuidores especializados. Aun así, reconoce que se han convertido en uno de los artículos más curiosos y comentados por quienes visitan la tienda.

La dueña de La Yaya considera que buena parte del éxito del producto tiene mucho que ver con el propio nombre y con toda la historia que arrastra detrás. Según comenta, mucha gente termina comprando una caja simplemente por poder decir que "ha cazado gamusinos" o por llevarse un recuerdo ligado a las bromas rurales de toda la vida.

El valor de las tiendas tradicionales en los pueblos

La historia de La Yaya refleja también la resistencia de muchos pequeños comercios rurales frente al crecimiento de grandes superficies y cambios en los hábitos de consumo.

En municipios como Logrosán, las tiendas tradicionales continúan funcionando además como espacios de encuentro vecinal y trato cercano, especialmente entre población mayor.

Durante los últimos años, numerosos pequeños negocios rurales han desaparecido en distintas zonas de Extremadura debido a la despoblación, la competencia comercial y las dificultades económicas del comercio local.

Sin embargo, algunos establecimientos han logrado mantenerse precisamente gracias a esa relación personal con los clientes y a una oferta muy ligada a la identidad gastronómica de cada territorio.

Diez años después

Francisca reconoce que nunca imaginó alcanzar una década al frente del negocio cuando levantó la persiana por primera vez. Durante estos años ha visto cambiar costumbres, generaciones de clientes y formas de comprar, aunque asegura que la esencia de la tienda continúa siendo la misma.

Entre productos extremeños, conversaciones de mostrador y nombres que ya forman parte del vocabulario cotidiano del pueblo, La Yaya sigue funcionando como una de esas pequeñas tiendas donde todavía se compra despacio, se pregunta por la familia y se mantiene viva una forma muy concreta de entender el comercio rural.

Y quizá por eso los "gamusinos" siguen funcionando tan bien en un sitio como La Yaya. Porque en realidad nadie entra solo buscando unas galletas. La gente entra por curiosidad, por el nombre, por echar una conversación o por llevarse algo que les recuerde a los pueblos de antes.

Rodeada de cajas de dulces, historias sobre animales que nunca existieron y clientes que ya forman parte del día a día de la tienda, Francisca González ha conseguido algo que no aparece en ninguna receta: que un pequeño comercio de Logrosán termine teniendo más de hogar compartido que de simple tienda.