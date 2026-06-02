Vuelve a escuchar tu canción favorita de los 80, 90 y 2000 en directo este verano en Jarandilla de la Vera

Jarandilla de la Vera viajará este verano a través de varias décadas musicales con una nueva edición de Jarandeando, una de las fiestas temáticas más populares del municipio verato. El evento reunirá en una misma noche grandes éxitos de los años 60, 70, 80, 90 y 2000 en una propuesta marcada por la nostalgia, la música y el ambiente festivo.

Bajo el lema 'La fiesta que lo mezcla todo', Jarandeando volverá a apostar por una fórmula donde conviven música retro, estética vintage y canciones que marcaron varias generaciones.

Rock, disco, pop, dance y temas remember sonarán durante una noche pensada tanto para quienes crecieron con aquellos éxitos como para jóvenes que han redescubierto parte de esa música en los últimos años.

Una fiesta que nació alrededor de la nostalgia musical

Jarandeando se ha consolidado durante los últimos veranos como una de las citas festivas más reconocibles de Jarandilla de la Vera gracias a una propuesta centrada en recuperar el ambiente musical de distintas épocas.

El festival surge impulsado por el Ayuntamiento de Jarandilla con la intención de ofrecer una actividad diferente dentro de la programación veraniega del municipio, mezclando música, ocio nocturno y participación popular.

La idea inicial pasaba precisamente por crear un evento donde varias generaciones pudieran compartir espacio a través de canciones ampliamente conocidas por el público.

Con el paso de las ediciones, la cita ha ido consolidándose gracias al carácter participativo del evento y a una ambientación muy ligada a la cultura pop y musical de finales del siglo XX.

Décadas de música en una sola noche

Uno de los principales atractivos de Jarandeando es precisamente su recorrido musical por diferentes décadas.

La programación suele combinar clásicos del pop y rock español e internacional con música disco, dance y éxitos remember que marcaron pistas de baile y radios durante varias generaciones.

Desde temas de los años 60 y 70 hasta canciones asociadas a la explosión musical de los 80, los ritmos noventeros o los primeros éxitos de los años 2000, el evento construye una auténtica sesión intergeneracional.

La organización anima además a los asistentes a acudir con estética retro o vestimentas inspiradas en distintas épocas musicales, algo que se ha convertido ya en una de las señas de identidad visual de la fiesta.

Jarandilla apuesta por el ocio musical

La celebración de Jarandeando vuelve además a reforzar la programación cultural y festiva de verano de Jarandilla de la Vera, uno de los municipios turísticos más activos del norte de Extremadura durante los meses estivales.

El municipio mantiene una importante actividad cultural vinculada tanto a conciertos como a eventos populares, especialmente durante el verano, cuando la llegada de visitantes multiplica el ambiente en calles, plazas y espacios festivos.

La combinación entre patrimonio histórico, clima de montaña y ocio nocturno convierte además a Jarandilla en uno de los destinos más frecuentados de La Vera durante la temporada alta.

La música remember sigue llenando festivales

El auge de eventos vinculados a música retro y cultura remember se ha convertido en una de las tendencias más visibles dentro del ocio musical español de los últimos años.

Fiestas temáticas, festivales de décadas y sesiones revival atraen cada vez a más público interesado en recuperar canciones y estilos musicales asociados a otras épocas.

Especialmente los años 80 y 90 continúan ocupando un lugar destacado dentro de este fenómeno nostálgico gracias a temas ampliamente reconocibles que siguen sonando décadas después.

Jarandeando se suma precisamente a esa corriente de eventos donde la nostalgia musical se mezcla con ocio nocturno y participación colectiva.

Una noche para bailar varias generaciones

La nueva edición, que se celebra el próximo 25 de julio, de Jarandeando volverá así a llenar Jarandilla de música, nostalgia y canciones reconocibles para miles de personas.

Durante una noche, Jarandilla dejará de medir el tiempo por fechas y lo hará por canciones. Habrá quien vuelva a bailar temas que escuchaba en un radiocasete, quien recuerde veranos de discoteca o quien descubra por primera vez himnos que siguen sonando décadas después.

Esa mezcla entre recuerdos, generaciones y ganas de fiesta es precisamente lo que ha terminado convirtiendo a Jarandeando en algo más que una simple verbena temática.