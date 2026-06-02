Malpartida de Cáceres unirá el casco urbano con Los Barruecos mediante un nuevo carril bici

Malpartida de Cáceres contará próximamente con un carril bici que unirá el casco urbano con el Monumento Natural de Los Barruecos, uno de los principales atractivos turísticos y naturales del municipio. La actuación busca fomentar la movilidad sostenible, mejorar la seguridad vial y reforzar la conexión entre el pueblo y este emblemático enclave.

El recorrido partirá desde la Plaza de Toros, donde se habilitará un apeadero o aparcamiento para bicicletas, y finalizará en el aparcamiento de la cafetería-restaurante del Museo Vostell Malpartida, junto a Los Barruecos.

La nueva infraestructura discurrirá paralela a la actual carretera de acceso al monumento natural hasta la confluencia con el paraje de San Isidro. A partir de ese punto, continuará por el itinerario de la conocida Senda de la Cigüeña hasta alcanzar el complejo museístico.

Imagen del atardecer en Los Barruecos. / Pablo Parra

Desde el Ayuntamiento destacan que el proyecto responde al aumento de ciclistas que utilizan esta vía, especialmente durante los fines de semana, cuando el tráfico se intensifica notablemente. El objetivo es ofrecer un recorrido más seguro para los usuarios de la bicicleta y promover alternativas de transporte respetuosas con el medio ambiente.

Además de mejorar la movilidad, la iniciativa pretende acercar Los Barruecos al casco urbano y favorecer que parte de los miles de visitantes que recibe cada año este espacio natural y cultural repercutan económicamente en el municipio. Asimismo, busca impulsar el turismo activo, reducir la contaminación y promover hábitos de vida saludables.

Acercar Malpartida a su tesoro

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha subrayado la importancia de la actuación. "No es solo una vía para bicicletas, es mucho más. Supone una apuesta por un municipio más saludable, más seguro, más sostenible y más atractivo para quienes viven en él y para quienes lo visitan", ha señalado. "En Malpartida, además, supone unir el casco urbano con uno de nuestros mayores tesoros: Los Barruecos", ha añadido.

Alfredo Aguilera. / E. P.

La obra forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo’, impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres y financiado con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este plan cuenta con una inversión global de 4,85 millones de euros, de los cuales 275.000 euros se destinarán a la construcción del carril bici.