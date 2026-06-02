Así es el Pimentón Fest, la cita que une música y una exposición de gallinas

La Granja Ecológica Los Confites, en Jarandilla de la Vera, acogerá el próximo 20 de junio la cuarta edición del Pimentón Fest, una cita que combina música, diseño, gastronomía y actividades vinculadas al mundo rural para dar la bienvenida al verano.

El festival, que se celebrará entre las 12.00 y las 00.00 horas, tendrá como principal atractivo el concierto de los Hermanos Soto. Los sevillanos Marcos y Jaime Soto, conocidos por su proyecto musical Mi Hermano y Yo, ofrecerán un directo especial en el que también participará su hermana Rocío Soto, en una actuación concebida como uno de los momentos centrales de la jornada.

La programación musical estará presentada por la periodista extremeña Ana Pecos e incluirá además la actuación de Le Petit Fucking Band y una sesión final a cargo del DJ Ignacio Mallo.

Más de 60 firmas de diseño y artesanía

Uno de los espacios más reconocibles del festival volverá a ser su Pop-Up Market, que reunirá a más de 60 firmas de moda, diseño y artesanía procedentes de distintos puntos de España.

Además, el antiguo secadero de la finca se transformará en un espacio expositivo dedicado al arte contemporáneo, donde distintas propuestas creativas convivirán con la historia y el entorno rural del recinto.

Imagen del público en el Pimentón Fest, en 2025. / Junta de Extremadura

Una exposición de gallinas como novedad

Entre las novedades de esta cuarta edición destaca una exposición de gallinas organizada por Finca Casarejo. La actividad pretende acercar al público al mundo rural desde una perspectiva divulgativa y original, en consonancia con la filosofía de la granja que alberga el evento.

También se celebrará un taller dedicado a estas aves dentro de la programación de la jornada.

Gastronomía de proximidad

La oferta se completará con varios food trucks y puestos gastronómicos que apostarán por productos de temporada y de proximidad. Los asistentes podrán disfrutar de diferentes propuestas culinarias desde la apertura del recinto hasta la noche.

Programa completo 12:00 horas: Apertura de puertas.

13:00 horas: Inauguración oficial y entrega de los premios Confiteros de Honor.

13:30 horas: Taller 'Gallinas', a cargo de Finca Casarejo.

18:00 horas: Concierto de Hermanos Soto.

20:00 horas: Concierto de Le Petit Fucking Band.

22:00 horas: Sesión de DJ Ignacio Mallo.

Información práctica

La entrada tendrá un precio de 10 euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita.

Consolidado como una de las citas culturales y de ocio más singulares de La Vera, el festival volverá a reunir música en directo, artesanía, gastronomía y actividades ligadas al entorno rural en una jornada pensada para disfrutar al aire libre.