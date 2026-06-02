Alojamiento turístico
Los Pontones, un nuevo espacio para dormir, celebrar y descubrir Arroyo de la Luz
La iniciativa privada de Maxi Niso amplía la oferta alojativa del municipio hasta superar las 200 plazas turísticas
Arroyo de la Luz continúa reforzando su posición como destino turístico con la apertura de los nuevos apartamentos turísticos 'Los Pontones', un proyecto promovido por la empresaria local Maxi Niso que contribuye a incrementar la capacidad alojativa del municipio, que supera ya las 200 plazas turísticas.
El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y la concejala de Educación, Mercedes Pérez, han visitado las nuevas instalaciones junto a sus promotores, Maxi Niso y Luis Javato, para conocer de primera mano este nuevo recurso turístico.
El complejo, ubicado en la calle Regajal, 12, está formado por tres apartamentos individuales de nueva construcción, catalogados con el distintivo de dos llaves y con capacidad para alojar a un total de 14 personas.
Los alojamientos cuentan con cocina completamente equipada, aire acondicionado frío-calor, conexión wifi y accesibilidad para personas con discapacidad. Además, se encuentran en una zona estratégica del municipio, próxima a servicios como supermercados, farmacia, estación de autobuses, centro de salud, bares y restaurantes.
Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de la iniciativa privada para el desarrollo local. "Es fundamental reconocer el esfuerzo que realizan nuestros empresarios y autónomos, cuya actividad repercute positivamente en el turismo, el desarrollo y el progreso de Arroyo de la Luz", señaló.
Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento económico y turístico de la localidad.
Un espacio para eventos
El proyecto se completa con 'Los Pontones', un espacio para celebraciones y eventos situado en la carretera de Alcántara, 133. El recinto está diseñado para acoger encuentros tanto de particulares como de empresas, incluyendo bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños y actos corporativos.
Según destacan sus impulsores, el espacio combina tradición y modernidad en un entorno accesible y equipado para la celebración de todo tipo de eventos.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
- Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal