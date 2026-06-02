Los Pontones, un nuevo espacio para dormir, celebrar y descubrir Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz continúa reforzando su posición como destino turístico con la apertura de los nuevos apartamentos turísticos 'Los Pontones', un proyecto promovido por la empresaria local Maxi Niso que contribuye a incrementar la capacidad alojativa del municipio, que supera ya las 200 plazas turísticas.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y la concejala de Educación, Mercedes Pérez, han visitado las nuevas instalaciones junto a sus promotores, Maxi Niso y Luis Javato, para conocer de primera mano este nuevo recurso turístico.

El complejo, ubicado en la calle Regajal, 12, está formado por tres apartamentos individuales de nueva construcción, catalogados con el distintivo de dos llaves y con capacidad para alojar a un total de 14 personas.

Los alojamientos cuentan con cocina completamente equipada, aire acondicionado frío-calor, conexión wifi y accesibilidad para personas con discapacidad. Además, se encuentran en una zona estratégica del municipio, próxima a servicios como supermercados, farmacia, estación de autobuses, centro de salud, bares y restaurantes.

Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de la iniciativa privada para el desarrollo local. "Es fundamental reconocer el esfuerzo que realizan nuestros empresarios y autónomos, cuya actividad repercute positivamente en el turismo, el desarrollo y el progreso de Arroyo de la Luz", señaló.

Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento económico y turístico de la localidad.

Un espacio para eventos

El proyecto se completa con 'Los Pontones', un espacio para celebraciones y eventos situado en la carretera de Alcántara, 133. El recinto está diseñado para acoger encuentros tanto de particulares como de empresas, incluyendo bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños y actos corporativos.

Según destacan sus impulsores, el espacio combina tradición y modernidad en un entorno accesible y equipado para la celebración de todo tipo de eventos.