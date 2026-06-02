La Sierra de Gata te invita a descubrir desde dentro cómo fue el origen de su gran carrera de trail running

La Sierra de Gata se prepara para entrar de lleno en el circuito del trail running de larga distancia con el nacimiento de la Ultra 100K Sierra de Gata, una nueva prueba deportiva que busca convertir el norte cacereño en referencia del trail running de alto nivel y el turismo de naturaleza.

La competición celebrará próximamente su primera edición y ya ha comenzado a calentar motores con la presentación oficial prevista para este sábado en Perales del Puerto.

El acto servirá además para reconocer a los participantes de la denominada "edición 0", presentar el recorrido definitivo de la prueba y estrenar el documental promocional 'Territorio Ultra', una pieza audiovisual centrada en los paisajes y la filosofía de esta nueva cita deportiva.

Una carrera nacida entre montañas y senderos históricos

La Ultra 100K Sierra de Gata nace con el objetivo de aprovechar el potencial natural y paisajístico de una de las comarcas más montañosas de Extremadura.

El proyecto apuesta por unir deporte, naturaleza y promoción territorial a través de una prueba de ultradistancia que recorrerá algunos de los principales senderos, caminos tradicionales y zonas de montaña de la comarca.

La Sierra de Gata reúne desde hace años condiciones especialmente valoradas dentro del mundo del trail running gracias a sus desniveles, pistas forestales, bosques, gargantas y pequeños núcleos rurales integrados en plena montaña.

En los últimos años, este tipo de pruebas deportivas ha experimentado además un fuerte crecimiento tanto en Extremadura como en el resto del país.

Paisajes únicos en el norte cacereño

Uno de los grandes valores de esta nueva Ultra 100K será precisamente el territorio por el que discurrirá la prueba.

La Sierra de Gata conserva algunos de los paisajes mejor preservados del norte extremeño, con extensas masas forestales, antiguos caminos empedrados, olivares de montaña y pueblos marcados por la arquitectura tradicional serrana.

Municipios como Perales del Puerto, Hoyos, Gata, Robledillo de Gata o San Martín de Trevejo forman parte de una comarca donde naturaleza y patrimonio conviven de manera especialmente reconocible.

Los organizadores destacan además el valor de una carrera que pretende mostrar no solo la exigencia deportiva del territorio, sino también su identidad cultural y paisajística.

La filosofía del 'Territorio Ultra'

La presentación oficial incluirá además el estreno del documental 'Territorio Ultra', una producción centrada en la relación entre deporte de resistencia, paisaje y superación personal.

Este tipo de contenidos audiovisuales se han convertido en una herramienta habitual dentro del universo del trail running, donde las carreras buscan transmitir experiencias ligadas a la montaña, el esfuerzo y la conexión con la naturaleza.

El propio lema de la actividad, "Donde empieza la historia", resume la filosofía que busca transmitir a los participantes, vinculando directamente la competición con el territorio serragatino.

Una apuesta por el turismo deportivo

Las carreras de larga distancia generan además un importante impacto económico en zonas rurales gracias a la llegada de corredores, acompañantes y visitantes.

Hoteles, alojamientos rurales, restaurantes y pequeños negocios locales suelen experimentar un notable incremento de actividad coincidiendo con este tipo de eventos deportivos.

Precisamente por ello, muchas instituciones y asociaciones deportivas consideran actualmente el turismo activo y las pruebas de montaña como una vía estratégica para dinamizar territorios rurales.

La Ultra 100K Sierra de Gata se suma así a una tendencia cada vez más extendida donde deporte y promoción territorial avanzan de forma conjunta.

Perales del Puerto acoge la puesta de largo

La presentación oficial tendrá lugar en el Centro Social Integrado de Perales del Puerto con entrada gratuita para todos los asistentes.

Además del reconocimiento a los participantes de la edición previa experimental, el acto permitirá conocer nuevos detalles del recorrido y de la organización de una prueba que aspira a consolidarse dentro del calendario nacional de carreras de montaña.

La implicación de clubes deportivos, instituciones y empresas colaboradoras refleja además el interés creciente que despierta el proyecto dentro del mundo del trail extremeño.

La montaña como escenario deportivo

La Sierra de Gata encara así el nacimiento de una nueva cita deportiva que busca convertir sus senderos y montañas en escenario para corredores llegados desde distintos puntos del país.

Entre pistas forestales, desniveles y paisajes serranos, la Ultra 100K aspira no solo a ser una competición deportiva, sino también una forma distinta de recorrer y descubrir uno de los territorios más singulares del norte de Extremadura.